#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+31°
$
537.96
630.27
6.73
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+31°
$
537.96
630.27
6.73
Қоғам

32 жастағы Асылбек Ахметжанов ҚР Оқу-ағарту вице-министрі болып тағайындалды

32 жастағы Асылбек Ахметжанов ҚР оқу-ағарту вице-министрі болып тағайындалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.08.2025 13:53 Сурет: primeminister.kz
Жаңа оқу-ағарту вице-министрі тағайындалды. Белгілі болғандай, жаңа қызметке 32 жастағы Асылбек Ахметжанов келді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Үкіметтің Баспасөз қызметі мәлімдеді.

"Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен Асылбек Амантайұлы Ахметжанов Қазақстан Республикасының оқу-ағарту вице-министрі болып тағайындалды",- делінген ақпаратта.

Асылбек Ахметжанов 1993 жылы Алматы қаласында дүниеге келген. Л. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетін, Қазақ технология және бизнес университетін бітірген.

Еңбек жолын 2016 жылғы қаңтарда ҚР Инвестициялар және даму министрлігі Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат комитетінің Мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді оңтайландыру басқармасы сарапшысының міндетін атқарушысы ретінде бастады. 2016 жылдан 2025 жылға дейін ҚР ЦДИАӨМ, ЭГРМ және өзге де министрлікте түрлі лауазымдар атқарған.

2025 жылдың ақпан айынан бастап қазіргі уақытқа дейін ҚР ЦДИАӨМ Архитектура және цифрлық трансформация саясаты департаментінің директоры қызметін атқарды.

Бұған дейін Қазақстанда оқу жылы мен оқушылардың демалыс мерзімдері бекітілгендігін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алматыда Жамбыл көшесіне жол шектеулері енгізіледі
Қоғам
12:54, Бүгін
Алматыда Жамбыл көшесіне жол шектеулері енгізіледі
Тоқаев Адам құқықтары жөніндегі уәкілдің Астана қаласы бойынша өкілін қабылдады
Қоғам
12:32, Бүгін
Тоқаев Адам құқықтары жөніндегі уәкілдің Астана қаласы бойынша өкілін қабылдады
Денсаулық сақтау министрлігі дабыл қағуда: қазақстандықтар скринингтен өтпей, өмірлерін қатерге тігуде
Қоғам
12:00, Бүгін
Денсаулық сақтау министрлігі дабыл қағуда: қазақстандықтар скринингтен өтпей, өмірлерін қатерге тігуде
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: