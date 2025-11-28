Шынар Ақпарова оқу-ағарту вице-министрі болып тағайындалды
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен Шынар Қуанышқызы Ақпарова оқу-ағарту вице-министрі қызметіне тағайындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 2025 жылы 28 қарашада Үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады.
Шынар Ақпарова 1972 жылы Қарағанды облысында дүниеге келген. Целиноград қаржы-экономикалық техникумын, Е.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетін, Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университетін бітірген.
- 2001–2010 жылдары — орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, директордың тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары, №135 Атасу негізгі мектебі, Атасу стансасы.
- 2010–2011 жылдары — әдіскер, Қарағанды қаласының №26 кәсіптік лицейі, Қарағанды қаласы.
- 2011–2012 жылдары — аға әдіскер, Қарағанды облысы әкімдігі Қарағанды облысы Білім басқармасының "Сарыарқа дарыны" өңірлік оқу-әдістемелік орталығы" КМҚК, Қарағанды қаласы.
- 2012–2013 жылдары — жетекші маман, ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің Қарағанды облысы Білім саласындағы бақылау департаментінің Білім сапасын сырттай бағалау бөлімі, Қарағанды қаласы.
- 2013–2018 жылдары — бас маман, ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің Қарағанды облысы Білім саласындағы бақылау департаментінің Білім сапасын сырттай бағалау бөлімі, Қарағанды қаласы.
- 2018–2020 жылдары — ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің Қарағанды облысы Білім саласындағы бақылау департаментінің Білім сапасын сырттай бағалау бөлімінің басшысы, Қарағанды қаласы.
- 2020–2023 жылдары — ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитетінің Қарағанды облысы Білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету департаменті басшысының орынбасары.
- 2023–2025 жылдары — ҚР Оқу-ағарту министрлігі Білім беру саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитетінің Қарағанды облысы Білім беру саласындағы сапаны қамтамасыз ету департаментінің басшысы.
- 2025 жылдың маусым айынан бастап қазіргі уақытқа дейін ҚР Оқу-ағарту министрлігі Білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті төрағасының орынбасары қызметін атқарды.
Бұған дейін Әлия Рүстемова денсаулық сақтау вице-министрі болып тағайындалған болатын.
