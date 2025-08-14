#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+31°
$
537.96
630.27
6.73
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+31°
$
537.96
630.27
6.73
Қоғам

Президент Жетісу облысының әкімін қабылдады: басты назарда не болды

Президент Жетісу облысының әкімі Бейбіт Исабаевты қабылдады, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.08.2025 15:31 Сурет: akorda.kz
Қасым-Жомарт Тоқаев Жетісу облысының әкімі Бейбіт Исабаевты қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорда мәліметіне сүйенсек, Қасым-Жомарт Тоқаевқа өңірдің әлеуметтік-экономикалық даму қорытындылары туралы есеп беріліп, алдағы кезеңге арналған жоспары таныстырылды.

"Бейбіт Исабаев биылғы бірінші жартыжылдықта өңірге 178 миллиард теңге (өсім – 29,5 пайыз) инвестиция тартылғанын айтты. 2025-2027 жылдарға арналған инвестициялық портфель жасақталып, оған жалпы құны 2,6 триллион теңге болатын 128 жоба енгізілгенін жеткізді. Олардың аясында 10,6 мың жұмыс орны ашылады. Атап айтқанда, тау-кен байыту комбинаты, "Қазақстан – Қытай халықаралық өнеркәсіп қаласы" индустриалды паркі, жел электр стансаларының зауыты, халықаралық әуежай салынады",- делінген ақпаратта.

Сондай-ақ, облыс әкімі агроөнеркәсіп кешенінің дамуы туралы мәлімет берді. Мәселен, биыл облыста 540 мың тонна қызылша жинау және 78 мың тонна қант өндіру жоспарланып отыр.

"Өңірдің көлік-логистикалық және транзиттік әлеуетінің жай-күйі, инфрақұрылымдық жобаларды іске асыру, елді мекендерді газбен қамтамасыз ету, сондай-ақ әлеуметтік инфрақұрылымдарды салу және жөндеуден өткізу туралы баяндады". Ақорда

Бұл ретте, туристік салаға баса назар аударды.

  • Алакөлдің жағасындағы инфрақұрылымды жаңғырту жұмыстары жалғасып жатыр;
  • Үшарал әуежайының ұшу-қону жолағы жөндеуден өткен;
  • Өңірде кәріз және электр желілерін жаңарту жұмыстары жалғасуда;
  • "Балқаш" туристік-рекреациялық аймағының бас жоспары әзірленді;
  • Лепсі ауылы – Балқаш көлі жағалауы автожолы реконструкциядан өтіп, инженерлік инфрақұрылым салу жобасы іске асырылып жатыр;
  • Жыл соңына дейін Алматы – Өскемен – Лепсі – Ақтоғай автожолының құрылысы аяқталады.

Өз кезегінде Қасым-Жомарт Тоқаев қант өндірісін одан әрі дамытудың, тұрғындарды көгілдір отынмен қамтамасыз етудің, туристік инфрақұрылымды жетілдірудің және демалушыларға қолайлы жағдай жасаудың маңызына тоқталды.

Сондай-ақ, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және әлеуметтік сала нысандарының алдағы жылыту маусымына дайындығын бақылауда ұстауды тапсырды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстан мен Ресей шекарасында көлік қозғалысына қатысты қиындық туындауы мүмкін
Қоғам
17:12, Бүгін
Қазақстан мен Ресей шекарасында көлік қозғалысына қатысты қиындық туындауы мүмкін
Түркістандық әйел үшем босанып, 11 баланың анасы атанды
Қоғам
17:02, Бүгін
Түркістандық әйел үшем босанып, 11 баланың анасы атанды
Астанада 300-ден астам отбасы 4 млрд теңге салған үй сүрілді
Қоғам
16:27, Бүгін
Астанада 300-ден астам отбасы 4 млрд теңге салған үй сүрілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: