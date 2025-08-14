Президент Жетісу облысының әкімін қабылдады: басты назарда не болды
Қасым-Жомарт Тоқаев Жетісу облысының әкімі Бейбіт Исабаевты қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ақорда мәліметіне сүйенсек, Қасым-Жомарт Тоқаевқа өңірдің әлеуметтік-экономикалық даму қорытындылары туралы есеп беріліп, алдағы кезеңге арналған жоспары таныстырылды.
"Бейбіт Исабаев биылғы бірінші жартыжылдықта өңірге 178 миллиард теңге (өсім – 29,5 пайыз) инвестиция тартылғанын айтты. 2025-2027 жылдарға арналған инвестициялық портфель жасақталып, оған жалпы құны 2,6 триллион теңге болатын 128 жоба енгізілгенін жеткізді. Олардың аясында 10,6 мың жұмыс орны ашылады. Атап айтқанда, тау-кен байыту комбинаты, "Қазақстан – Қытай халықаралық өнеркәсіп қаласы" индустриалды паркі, жел электр стансаларының зауыты, халықаралық әуежай салынады",- делінген ақпаратта.
Сондай-ақ, облыс әкімі агроөнеркәсіп кешенінің дамуы туралы мәлімет берді. Мәселен, биыл облыста 540 мың тонна қызылша жинау және 78 мың тонна қант өндіру жоспарланып отыр.
"Өңірдің көлік-логистикалық және транзиттік әлеуетінің жай-күйі, инфрақұрылымдық жобаларды іске асыру, елді мекендерді газбен қамтамасыз ету, сондай-ақ әлеуметтік инфрақұрылымдарды салу және жөндеуден өткізу туралы баяндады". Ақорда
Бұл ретте, туристік салаға баса назар аударды.
- Алакөлдің жағасындағы инфрақұрылымды жаңғырту жұмыстары жалғасып жатыр;
- Үшарал әуежайының ұшу-қону жолағы жөндеуден өткен;
- Өңірде кәріз және электр желілерін жаңарту жұмыстары жалғасуда;
- "Балқаш" туристік-рекреациялық аймағының бас жоспары әзірленді;
- Лепсі ауылы – Балқаш көлі жағалауы автожолы реконструкциядан өтіп, инженерлік инфрақұрылым салу жобасы іске асырылып жатыр;
- Жыл соңына дейін Алматы – Өскемен – Лепсі – Ақтоғай автожолының құрылысы аяқталады.
Өз кезегінде Қасым-Жомарт Тоқаев қант өндірісін одан әрі дамытудың, тұрғындарды көгілдір отынмен қамтамасыз етудің, туристік инфрақұрылымды жетілдірудің және демалушыларға қолайлы жағдай жасаудың маңызына тоқталды.
Сондай-ақ, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және әлеуметтік сала нысандарының алдағы жылыту маусымына дайындығын бақылауда ұстауды тапсырды.
