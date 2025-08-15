Президент: "Мемлекеттік қызметте меритократия қағидаты басты орынға шықты. Билікте де "отбасылық жүйе" жоқ"
Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Тамыз конференциясының пленарлық отырысына қатысты. Онда ол "отбасылық жүйеге" қатысты бірқатар мәлімдемелер жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Мемлекет басшысы Қазақстан бір ел, бір халық болып, Әділетті, Таза әрі Қуатты Қазақстанды құрып жатқандығын айтты.
"Ұлттың жаңа сапасын қалыптастыру үшін нақты реформаларды қолға алдық. Бұл – ауқымды әрі күрделі жұмыс. Бүгінге дейін біраз шаруа атқарылды. Елдегі саяси жүйе толық жаңғырды. Ұлттық экономиканың жаңа бағдары айқындалды. Қоғамымыз дамып, азаматтардың сана-сезімі өзгеруде",- деді ол.
Сондай-ақ, ол мемлекеттік қызметте меритократия қағидаты басты орынға шыққандығын атап өтті.
"Билікте де "отбасылық жүйе" жоқ. Азаматтарды қызметке тағайындау кезінде ең алдымен олардың білімі мен кәсіби білігі ескеріледі. Қазір елімізде рухы азат, ойы еркін ұрпақ өсіп келеді. Заңды сыйлау, тәртіпке бағыну қоғамның мызғымас қағидасына айнала бастады. Бір сөзбен айтқанда, Қазақстан жаңа сипатты ел болу жолына бет бұрды". Қасым-Жомарт Тоқаев
Мұнымен қоса, ол өзгерістерді жасау – бір бөлек болса, оны біржола орнықтыру – бір басқа мәселе екенін жеткізді.
"Ол үшін, ең алдымен, қоғам санасы түбегейлі жаңғыруы қажет. Осы ретте сіздерге, яғни ұстаздар қауымына зор жауапкершілік жүктеледі. Себебі, нағыз "Адал азамат" мектеп қабырғасында қалыптасады".
Бұған дейін Тоқаевтың елдің ертеңі мұғалімдерге тікелей байланысты екенін баса айтқандығын жазғанбыз.
