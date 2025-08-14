#Қазақстан
Қоғам

14 тамыз – Жауынгерлік дайындық мамандарының күні

14 тамыз – Жауынгерлік дайындық мамандарының күні, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.08.2025 09:51 Сурет: ҚР Қорғаныс министрлігі
14 тамызда - Қазақстан Республикасының Қарулы күштерінде әскерлердің елді қорғау міндеттерін орындау дайындығына жауапты мамандардың кәсіби мерекесі аталып өтіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомство мәліметінше, қарулы күштердің жауынгерлік қабілеті сапалы жоспарлау мен жеке құрамды оқытуды ұйымдастырудан басталады. Жауынгерлік дайындық жүйесі бөлімшелер мен взводтардан бастап батальон штабтары, әскери бөлімдер мен құрамаларға дейінгі барлық әскери бөлімшелерді қамтиды.

Әскерлерді сапалы даярлау үшін полигондар мен оқу-жаттығу орталықтарының инфрақұрылымы белсенді түрде дамытылуда. Заманауи мультимедиялық сыныптармен, атыс және техника басқару тренажерларымен, автоматтандырылған бағалау жүйелерімен жабдықталған жаңа оқу-жаттығу кешендері құрылуда.

"Жыл сайын Қарулы күштерде 300-ден астам ірі оқу-жаттығулар өткізіледі. Олардың қатарында "Айбалта" стратегиялық, "Қаратау", "Батыл тойтарыс" сияқты жедел-тактикалық және кешенді оқу-жаттығулар бар. Бұл жаттығулар Қарулы күштердің барлық түрлері мен әскер тектерінің өзара іс-қимылын шынайы жауынгерлік жағдайға барынша жақын пысықтауға мүмкіндік береді",- делінген ақпаратта.

Сурет: ҚР Қорғаныс министрлігі

Жауынгерлік дайындық жүйесіне қос мақсатты мамандықтар бойынша оқыту да кіреді. Бұл мамандықтар армияда ғана емес, азаматтық салада да жоғары сұранысқа ие. Атап айтқанда, олардың қатарында байланысшылар, инженерлік-саперлік қызмет, әскери медицина, радиациялық, химиялық және биологиялық қорғаныс, бронетехниканы басқару және авиациялық техниканы техникалық қамтамасыз ету бар.

Таратылған ақпаратқа сүйенсек, жыл сайын жауынгерлік дайындық аясында 15 мыңнан астам кәсіби маман – офицер, сержант, сарбаз және техникалық сарапшы даярланып шығады. Бұл тәсіл әскери кадрлардың әмбебаптығы мен олардың азаматтық өмірдегі бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етеді.

Министрлік жүзеге асырып жатқан маңызды жобалардың бірі – "Sarbaz 2.0" бағдарламасы. Аталған бағдарлама аясында жауынгерлік дайындықта жоғары нәтиже көрсеткен әскери қызметшілер ұлттық бірыңғай тестілеусіз және емтихансыз жоғары оқу орындарына түсу мүмкіндігіне ие болады. Бұл сарбаздар үшін жеке тұлғалық және кәсіби дамуға жол ашатын маңызды ынталандыру құралы болып отыр.

Сурет: ҚР Қорғаныс министрлігі

Қазақстан армиясындағы жауынгерлік дайындық жүйесінің негізін қалағандар қатарында генерал-майорлар Юрий Курматов, Дамир Халиков, Нұрлан Жоламанов, Асқан Тасболатов, Алмаз Асенов, Талғат Қойбақов, Әлімжан Ерниязов, Тимур Әбішев, Алмаз Жұмакеев, Дәулет Оспанов, полковниктер Камил Урманов, Владимир Медведев, Нышанәлі Күзербаев, Хайрулла Ильясов және басқа да есімдері елге белгілі әскери басшылар бар.

Бүгінгі күні ҚР Қарулы күштері Бас штабының Жауынгерлік дайындық департаментін генерал-майор Анатолий Довганюк басқарады. Бұл сала мамандарының тәжірибесі мен Отан алдындағы адалдығы – Қазақстан армиясының кез келген жағдайда өз борышын абыроймен атқара алатынына кепіл.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
