Қоғам

Алматыда адвокаттар колонияларға тыйым салынған заттарды өткізбек болған

Алматыда адвокаттар колонияларға тыйым салынған заттарды өткізбек болған, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.08.2025 17:15
Алматыда колонияларға тыйым салынған заттарды кіргізбекші болған адвокаттар ұсталды, деп хабарлайды Zakon.kz. polisia.kz-ке сілтеме жасап.

Алматы қаласы бойынша ҚАЖ департаментінің №72 мекемесінде алаяқтық бойынша күдіктіге телефон беру әрекеті тоқтатылды. Тыйым салынған зат адвокаттың сөмкесінен рентген құрылғысының көмегімен тінту кезінде табылды.

Кездесу өткізілмеді. Қазіргі уақытта адвокатты жауапқа тарту мәселесі қарастырылып жатыр.

Тек 2024 жылы адвокаттардың қатысуымен осындай 4 жағдай тіркелген. Осы жылдың алты айында — 12 жағдай болды.

Тағы бір оқиға 2025 жылғы ақпан айында адвокат Алматы қаласының тергеу изоляторындағы қорғаудағы адамына екі телефон бермек болған. Тыйым салынған заттар табылып, тәркіленді. Іс Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотында қаралды.

Осы жылдың басынан бері ҚАЖ мекемелеріне 422 телефонды алып кіру әрекеті тоқтатылды. 150-ден астам адам жауапқа тартылды, олардың ішінде адвокаттар мен қоғамдық қорғаушылар да бар. Қылмыстық жауапкершілікке — 4 адам тартылған.

Адвокаттар тарапынан өткізу режимін бұзу фактілеріне байланысты ҚР ІІМ Республикалық адвокаттар алқасына тиісті шаралар қабылдау, тіпті кәсіби лицензиядан айыру мәселесін қарастыру туралы хат жолдады.

Айдос Қали
