#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
540.87
632.01
6.76
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
540.87
632.01
6.76
Қоғам

Қостанай облысында тәрбиеші қыз баланы ұрғаны үшін жазаланды

Қостанай облысында тәрбиеші қыз баланы ұрғаны үшін жазаланды, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.08.2025 22:12 Сурет: freepik
Қостанай облысының кәмелетке толмағандар істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында әлеуметтік арнайы қызметтер көрсету орталығының тәрбиешісіне қатысты қылмыстық іс қаралды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сот анықтағандай, айыпталушы Б. Қостанай облыстық әлеуметтік арнайы қызметтер көрсету балалар орталығында тәрбиеші болып жұмыс істей жүріп, 2025 жылғы 14 наурызда кәмелетке толмаған К.-ға жеңіл дене жарақатын салған.

Қыздың денсаулығына жеңіл зиян келген.

Сот жарыссөзі барысында мемлекеттік айыптаушы айыпталушы Б.-ға 1 жыл мерзімге бас бостандығын шектеу жазасын тағайындауды сұрады.

Айыпталушы Б. кінәсін толық мойындап, іс бойынша жиналған дәлелдерді дауламаған және оларды сотта зерттеуде талап етпегендіктен, іс қысқартылған тәртіпте қаралды.

Сот айыпталушының шын ниетпен өкініп, асырауында кәмелетке толмаған баласының барын жазаны жеңілдететін мән-жай ретінде ескерді. Жағдайды ауырлататын жайттар анықталмады.

"Осыған байланысты сот істің барлық мән-жайын ескере отырып, айыпталушы Б.-ға 6 ай мерзімге бас бостандығын шектеу жазасын тағайындады. Сонымен қатар оған 3 жыл мерзімге педагогикалық және кәмелетке толмағандармен жұмыс істеуге байланысты қызметтер атқару құқығынан айыру жазасы кесілді. Жазаны өтеу мерзімінде пробациялық бақылау белгіленіп, мәжбүрлі еңбекке тарту шарасы қолданылды", - делінген сот хабарламасында.

Үкім заңды күшіне енді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Магаданнан Аляскаға ресейлік ұшақ қонды: оның бағытын 400 мыңнан астам адам бақылады
Қоғам
23:23, 15 тамыз 2025
Магаданнан Аляскаға ресейлік ұшақ қонды: оның бағытын 400 мыңнан астам адам бақылады
Қазақстан мен Өзбекстан әуе рейстері санын арттыруға келісті
Қоғам
21:45, 15 тамыз 2025
Қазақстан мен Өзбекстан әуе рейстері санын арттыруға келісті
Костенко шахтасындағы трагедия: 10 адам сотталды
Қоғам
21:21, 15 тамыз 2025
Костенко шахтасындағы трагедия: 10 адам сотталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: