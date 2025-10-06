#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
545.67
636.41
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
545.67
636.41
6.57
Құқық

9-сынып оқушысын өлімші етіп сабаған: Ақтөбеде атышулы іске қатысты сот үкімі шықты

Сот үкімі, 9-сынып оқушысы, төбелес, өлтіру, Ақтөбе облысы, атышулы іс , сурет - Zakon.kz жаңалық 06.10.2025 18:47 Сурет: Zakon.kz
Ақтөбе облысының кәмелетке толмағандар істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында 14 жастағы жасөспірімді өлтіру фактісі бойынша алты кәмелетке толмағандарға қатысты сот үкімі жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сотқа алты жасөспірім тартылды. Бесеуіне алдын ала сөз байласу арқылы адамдар тобы болып бiрнеше рет бұзақылық жасады, қылмыстық құқық бұзушылық жасауды ұйымдастырып, денсаулыққа қасақана зиян келтіріп, абайсызда жәбiрленушiнiң өліміне әкеліп соғу баптары бойынша айып тағылды. Ал тағы біреуі денсаулыққа қасақана зиян келтіріп, абайсызда жәбiрленушiнiң өліміне әкеліп соқтыру бабымен сотқа тартылды.

"Сотта 2024 жылдың қыркүйек айында Темір ауданында 11 және 10- сынып оқушылары 9-сынып оқушылары өздеріне құрметсіздік танытты деп, оларды соққыға жығып, салдарынан 9-сынып оқушыларының бірі алған жарақаттарынан оқиға орнында қаза тапқаны анықталды", делінген сот хабарламасында.

Тағылған айып бойынша кәмелеткетолмаған сотталушылар кінәләрін ішінара мойындап, жасаған әрекеттеріне өкінетіндерін көрсетті. Жәбірленушілер мен олардың заңды өкілдері сотталушыларға бас бостандығынан айырмайтын жаза тағайындауды сұрады.

Сот қылмыстық жауаптылық пен жазаны жеңілдететін мән-жайлар ретінде сотталушылардың кәмелетке толағандарын таныды. Іс бойынша қылмыстық жауаптылықпен жазаны ауырлататын мән-жайлар ретінде бес сотталушның қылмыстық құқық бұзушылық жасағанда айрықша белсендi рөл атқаруларын ескерді.

Сот үкімімен үш сотталушыға 6 жыл және 8 ай мерзімге бас бостандығын айыру жазасы тағайындалды, ал тағы үшеуіне 1 жыл бас бостандығынан шектеу түрінде жаза кесілді.

Бір сотталушының заңды өкілінен моралдық залал 5 000 000 теңге өндірілді.

Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ.

Бұған дейін әлеуметтік желіде Атырауда кәмелетке толмаған қызды ұрып-соғу сәті түсірілген видео тарағанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Ақтөбе облысында әйелін қылқындырып өлтірген ер адамға қатысты сот үкімі шықты
22:55, 31 мамыр 2024
Ақтөбе облысында әйелін қылқындырып өлтірген ер адамға қатысты сот үкімі шықты
Ақтөбе облысында интернаттың 8-сынып оқушысын өлтіріп алғандар жазаланды
17:58, 06 желтоқсан 2024
Ақтөбе облысында интернаттың 8-сынып оқушысын өлтіріп алғандар жазаланды
Жамбыл облысында сегізінші сынып оқушысын өлтірген үш қатарласы сотталды
10:05, 15 қаңтар 2025
Жамбыл облысында сегізінші сынып оқушысын өлтірген үш қатарласы сотталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: