Қарағандыдағы ауыр жол апаты: жеті адамның өліміне себепкер жүргізушіге қатысты сот үкімі шықты
Сотта 2025 жылдың шілде айының 5-де сағат 16.00 шамасында жүргізуші Д. "Kia Sedona" маркалы автокөлігін басқара отырып, жол жүрісі қағидаларын елемей және бұза отырып, "Алматы–Екатеринбург" тас жолымен Балқаш қаласы бағытында жүріп келе жатып, 791-ші шақырымдық автожол учаскесі аумағында алдында келе жатқан ақ түсті "Toyota" маркалы автокөлікті басып озу барысында көліктердің массасын анықтауға арналған құрылғы орнату үшін асфальт жабындысы қазылған шұңқырға түсіп, одан ұшып жолдың екі жақ шетінде орналасқан темір тосқауылдарға соғылғаны, салдарынан автокөлік отқа оранып, көлік салонында болған жеті жолаушы опат болғаны анықталды.
Жүргізуші Д. және тағы бір жолаушы Шет ауданының ауруханасына әртүрлі дене жарақаттарымен жеткізілген, соңғысының денсаулығына орташа дәрежедегі зиян келтірілген.
Д кінәсін мойындады, жәбірленушілердің, куәлардың айғақтары, жол-көлік оқиғасы сызбасы, сараптама қорытындылары және басқа іс материалдары да оның кінәсін айқындайды.
Соттың үкімімен Д. ҚР ҚК-нің 345-бабы, 4-бөлігі бойынша кінәлі деп танылып, оған көлік құралдарын басқару құқығынан 7 жыл мерзімге айыра отырып, 5 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды және жазаны қылмыстық-атқару жүйесінің барынша төмен қауіпсіз мекемесінде өтеу белгіленді.
Үкім заңды күшіне енген жоқ.
