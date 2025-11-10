#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
526.02
607.55
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
526.02
607.55
6.5
Қоғам

Павлодарда полицейлер дрон арқылы жол ережелерін бұзу фактілерін анықтауда

Дрон, дроны, беспилотный летательный аппарат, беспилотник, беспилотники, БПЛА, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.11.2025 15:26 Фото: unsplash
Жолаушылар тасымалының қауіпсіздігін қамтамасыз ету және жүргізушілердің тәртібін арттыру мақсатында Павлодар облысында республикалық "Тасымалдаушы" жедел алдын алу іс-шарасы өтуде.

Облыс орталығында полиция қызметкерлері жол жағдайын бақылау және жол-көлік оқиғаларының алдын алу үшін дрондарды пайдалануда.

Қала көшелерін жоғарыдан бақылай отырып, жол қозғалысы ережелерін бұзу деректерін тіркейді. Дронның көмегімен қарсы бағытқа шығу, маневр жасау ережелерін бұзу және жаяу жүргіншіге жол бермеу сияқты құқық бұзушылықтар анықталып жатыр.

Әрбір анықталған факті бойынша полиция жедел шаралар қабылдайды. Мұндай тәсіл өзінің жоғары тиімділігін көрсетіп үлгерді. Полиция қызметкерлері жүргізушілерді жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауға және ортақ қауіпсіздік үшін жауапкершілік танытуға шақырады.

"Кезекті рейд такси жүргізушілерінің арасындағы құқық бұзушылықтарды анықтауға бағытталды. Теміржол вокзалы аумағында такси жүргізушілері тоқтауға тыйым салынған жерге көліктерін тұраққа қояды", — деп хабарлады Павлодар қаласы полиция басқармасы әкімшілік полиция бастығы Нұрлан Қарағожинов.

Рейд нәтижесінде жол қозғалысы ережелерін бұзған жүргізушілер тоқтатылып, әрқайсысына тиісті шаралар қабылданды.

Ведомство өкілдерінің айтуынша, заманауи технологияларды, соның ішінде дрон арқылы бейнебақылауды қолдану жол қозғалысын бақылаудың тиімділігін айтарлықтай арттырып, құқық бұзушылықтардың алдын алуға ықпал етеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Абай облысында полицейлер көңіл көтеретін орындардың бақылауын күшейтті
16:31, Бүгін
Абай облысында полицейлер көңіл көтеретін орындардың бақылауын күшейтті
Қарағанды облысында полицейлер заңсыз жолаушылар тасымалына тосқауыл қойды
14:41, 12 қазан 2025
Қарағанды облысында полицейлер заңсыз жолаушылар тасымалына тосқауыл қойды
Қарағандыда полиция мас күйде көлік басқарған жүргізушіні тоқтатты
12:10, 23 шілде 2025
Қарағандыда полиция мас күйде көлік басқарған жүргізушіні тоқтатты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: