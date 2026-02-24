#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
496.85
585.54
6.49
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
496.85
585.54
6.49
Қоғам

Алматыда үш күнде жолаушылар тасымалы саласында 1,4 мыңнан астам заңбұзушылық тіркелді

Алматыда үш күнде жолаушылар тасымалы саласында 1,4 мыңнан астам заңбұзушылық тіркелді, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.02.2026 22:22 Сурет: polisia.kz
Алматыда жолаушылар тасымалының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған "Тасымалдаушы" республикалық жедел-профилактикалық іс-шарасы жалғасып жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Үш күндік тексеру барысында жолаушылар тасымалын жүзеге асыратын субъектілер арасында 1 453 құқық бұзушылық анықталды.

Ең жиі тіркелген заң бұзушылықтар қатарында жолаушыларды тасымалдау қағидаларын бұзудың 178 дерегі, көлік құралын басқару кезінде ұялы телефон пайдаланудың 84 фактісі, міндетті техникалық байқаудан өтпеудің 66 жағдайы, сондай-ақ техникалық ақауы бар көлік құралын басқарудың 56 дерегі бар.

Бұдан бөлек, көлік басқару құқығы жоқ 19 жүргізуші анықталды, мас күйде басқарудың 11 фактісі және қарсы бағыттағы жолаққа шығудың 7 дерегі тіркелді. 39 көлік құралы мамандандырылған айыптұраққа қойылды.

Алматы қаласы полиция департаменті әкімшілік полиция басқармасының бастығы Серік Шумаев іс-шараның басты мақсаты – жолаушылар көлігінің қатысуымен болатын жол-көлік оқиғаларының алдын алу екенін атап өтті.

"Такси немесе қоғамдық көлік туралы сөз болғанда, салонда бір ғана жолаушы емес, тұтас отбасы, балалар мен қарт адамдар отырады. Әрбір заң бұзушылық – адам өміріне төнген нақты қауіп. Біз мас күйде көлік басқару, көлік жүргізу құқығының болмауы, техникалық ақаулар сияқты өрескел бұзушылықтарға принципті түрде әрекет етеміз. Бүгінгі профилактика – ертеңгі қайғылы жағдайлардың алдын алу", – деді Серік Шумаев.

Тасымалдаушылардың қызметін бақылау жұмыстары алдағы уақытта да жалғасады. Полицияның жұмысы азаматтардың қауіпсіздігіне тікелей әсер ететін құқық бұзушылықтар бойынша тәртіпті күшейтуге және жауапкершіліктің бұлтартпастығын қамтамасыз етуге бағытталған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматыда қоғамдық көліктерге қатысты бақылау күшейтілді
20:53, 23 ақпан 2026
Алматыда қоғамдық көліктерге қатысты бақылау күшейтілді
Қарағанды облысында полицейлер заңсыз жолаушылар тасымалына тосқауыл қойды
14:41, 12 қазан 2025
Қарағанды облысында полицейлер заңсыз жолаушылар тасымалына тосқауыл қойды
Павлодарда полицейлер дрон арқылы жол ережелерін бұзу фактілерін анықтауда
15:26, 10 қараша 2025
Павлодарда полицейлер дрон арқылы жол ережелерін бұзу фактілерін анықтауда
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
В мужской Национальной лиге сыграны первые матчи 4-го малого тура
00:44, 25 ақпан 2026
В мужской Национальной лиге сыграны первые матчи 4-го малого тура
16-я ракетка мира оценил победу над казахстанцем на старте "пятисотника" в Дубае
00:28, 25 ақпан 2026
16-я ракетка мира оценил победу над казахстанцем на старте "пятисотника" в Дубае
Ризабек Айтмухан узнал первого соперника на рейтинговом турнире в Албании
00:03, 25 ақпан 2026
Ризабек Айтмухан узнал первого соперника на рейтинговом турнире в Албании
Неожиданным исходом завершился бой казахстанца на топовом турнире по боксу
23:52, 24 ақпан 2026
Неожиданным исходом завершился бой казахстанца на топовом турнире по боксу
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: