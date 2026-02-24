Алматыда үш күнде жолаушылар тасымалы саласында 1,4 мыңнан астам заңбұзушылық тіркелді
Үш күндік тексеру барысында жолаушылар тасымалын жүзеге асыратын субъектілер арасында 1 453 құқық бұзушылық анықталды.
Ең жиі тіркелген заң бұзушылықтар қатарында жолаушыларды тасымалдау қағидаларын бұзудың 178 дерегі, көлік құралын басқару кезінде ұялы телефон пайдаланудың 84 фактісі, міндетті техникалық байқаудан өтпеудің 66 жағдайы, сондай-ақ техникалық ақауы бар көлік құралын басқарудың 56 дерегі бар.
Бұдан бөлек, көлік басқару құқығы жоқ 19 жүргізуші анықталды, мас күйде басқарудың 11 фактісі және қарсы бағыттағы жолаққа шығудың 7 дерегі тіркелді. 39 көлік құралы мамандандырылған айыптұраққа қойылды.
Алматы қаласы полиция департаменті әкімшілік полиция басқармасының бастығы Серік Шумаев іс-шараның басты мақсаты – жолаушылар көлігінің қатысуымен болатын жол-көлік оқиғаларының алдын алу екенін атап өтті.
"Такси немесе қоғамдық көлік туралы сөз болғанда, салонда бір ғана жолаушы емес, тұтас отбасы, балалар мен қарт адамдар отырады. Әрбір заң бұзушылық – адам өміріне төнген нақты қауіп. Біз мас күйде көлік басқару, көлік жүргізу құқығының болмауы, техникалық ақаулар сияқты өрескел бұзушылықтарға принципті түрде әрекет етеміз. Бүгінгі профилактика – ертеңгі қайғылы жағдайлардың алдын алу", – деді Серік Шумаев.
Тасымалдаушылардың қызметін бақылау жұмыстары алдағы уақытта да жалғасады. Полицияның жұмысы азаматтардың қауіпсіздігіне тікелей әсер ететін құқық бұзушылықтар бойынша тәртіпті күшейтуге және жауапкершіліктің бұлтартпастығын қамтамасыз етуге бағытталған.