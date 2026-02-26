#Референдум-2026
Оқиғалар

Павлодар облысында тасымалдаушылар қызметіне бақылау күшейтілді

Павлодар облысының аумағында жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және жолаушылар тасымалы саласындағы бұзушылықтардың жолын кесуге бағытталған "Тасымалдаушы" республикалық жедел-профилактикалық іс-шарасы жалғасуда.

Іс-шара барысында полиция қызметкерлері көлік прокуратурасы мен көліктік бақылау инспекциясының өкілдерімен бірлесіп, өңір жолдарындағы бақылауды күшейтіп, көшелер мен азаматтардың жаппай жиналатын орындарын қарқынды патрульдейтін мобильді топтар құрды.

"Көлік прокуратурасының қызметкерлері мен көліктік бақылау инспекторлары автобус жүргізушілері арасында жолаушылар тасымалын жүзеге асыру кезінде заңнама талаптарын сақтау мәселелері бойынша жадынамалар мен ақпараттық буклеттерді тапсыра отырып, түсіндіру жұмыстарын жүргізді, – деп хабарлады Павлодар облысы ПД әкімшілік полиция басқармасының бастығы Бақыбай Ахмедьянов.

Полиция жолаушылар тасымалын жүзеге асыруға тиісті рұқсат құжаттары мен техникалық жарамды көлік құралдары болған жағдайда ғана жол берілетінін еске салады. Барлық тасымалдаушыны заңнаманың талаптарын қатаң сақтауға, жол-көлік оқиғаларына қауіп төндіретін бұзушылықтарға жол бермеуге шақырады

. "Заң мен тәртіп" қағидаты құқықтық тәртіп пен әлеуметтік тұрақтылықты сақтаудың маңызды элементі. Ол заң бұзушылықтар үшін жауапкершіліктің сөзсіз екендігін растайды және қоғамның қауіпсіздігін қамтамасыз ету арқылы қылмыстың алдын алуға ықпал етеді.

"Сондай-ақ іс-шарасы аясында Павлодар облысының полиция қызметкерлері жолаушыларды тасымалдаумен айналысатын автокәсіпорындарға тексеру жүргізді – Павлодар облысы ПД әкімшілік полиция басқармасы бастығының орынбасары Айдын Нурумов.

Тексеру нәтижесінде бірқатар заң бұзушылық анықталды. Атап айтқанда, кейбір көліктің техникалық жай-күйі белгіленген талаптарға сәйкес келмейтіні, техникалық ақауы бар көліктерді желіге шығару, сондай-ақ көлік басқару құқығы жоқ немесе басқару құқығынан айырылған жүргізушіні рөлге отырғызу деректері тіркелді.

Полиция жүргізушілері мен автопарк басшыларын жол қозғалысы және жолаушыларды тасымалдау қағидаларын қатаң сақтауға шақырады. Олар өз жолаушыларының және жол қозғалысына қатысушылардың өмірі мен денсаулығы үшін жауапты.

Алматыда қоғамдық көліктерге қатысты бақылау күшейтілді
20:53, 23 ақпан 2026
Алматыда қоғамдық көліктерге қатысты бақылау күшейтілді
Қарағандыда полиция мас күйде көлік басқарған жүргізушіні тоқтатты
12:10, 23 шілде 2025
Қарағандыда полиция мас күйде көлік басқарған жүргізушіні тоқтатты
Алматыда үш күнде жолаушылар тасымалы саласында 1,4 мыңнан астам заңбұзушылық тіркелді
22:22, 24 ақпан 2026
Алматыда үш күнде жолаушылар тасымалы саласында 1,4 мыңнан астам заңбұзушылық тіркелді
