Қоғам

Қызылорда облысында екі қабатты сауда үйі өртенді

Қызылорда облысында екі қабатты сауда үйі өртенді, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.08.2025 11:35 Сурет: Zakon.kz
Қызылорда облысының Жаңақорған кентінде орналасқан екі қабатты сауда үйінің өрті өртенді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға орнына өрт сөндірушілер жеткен кезде шатыр құлаған. Өрт өршіп кеткен еді. 

Сөндіруге суды үздіксіз беру қамтамасыз етілді. Өртті сөндіруге бірнеше су оқпандары берілді.

Өртті сөндіру ғимараттың құрылыс ерекшеліктерімен, жоғары өрт жүктемесімен және қатты түтінмен қиындады.

"Сөндіруге суды үздіксіз беру қамтамасыз етілді. Өртті сөндіруге бірнеше су оқпандары берілді. Зардап шеккендер жоқ. Өртті жоюға ТЖД, ЖАО және орман шаруашылығының 20-ға жуық адамы мен 6 техникасы жұмылдырылды", - делінген хабарламада.

Өрт толығымен 288 шаршы метр алаңда сөндірілді.

Айдос Қали
