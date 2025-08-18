#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+19°
$
540
630.72
6.72
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+19°
$
540
630.72
6.72
Қоғам

Президент ұсынысы қабыл болды: қазақстандықтар АЭС атауын таңдайды

АЭС, атау беру, Президент ұсынысы, Алматы облысы, Жамбыл ауданы, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.08.2025 18:26 Сурет: ҚР Атом энергиясы жөніндегі агенттігі
ҚР Атом энергиясы жөніндегі агенттігі Алматы облысының Жамбыл ауданында салынуы жоспарланған атом электр станциясына атау беру бойынша жалпыхалықтық конкурсты ұйымдастыру жұмыстарына кірісті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан Республикасы Президентінің ұсынысына сәйкес, агенттіктің бұйрығымен 29 тамызға дейін конкурсты өткізу алгоритмін және оның мерзімдері мен ұсыныстарды қабылдау және қарау тәртібін қамтитын ережелер жобасын әзірлеу тапсырылған жұмыс тобы құрылғаны белгілі болды.

Сондай-ақ құрамына қоғам өкілдері, креативтік индустрия мамандары, атом энергетикасы, филология және тарих салаларының сарапшылары кіретін конкурстық комиссия құру жүктелді.

Агенттік сонымен қатар, бұқаралық ақпарат құралдары мен ресми байланыс арналарын пайдалана отырып, ақпараттық-түсіндіру науқанын жүргізеді.

Айта кетсек, 2025 жылы 8 тамызда Үлкен ауылындағы Балқаш көлінің жағасында Қазақстандағы тұңғыш атом электр станциясының құрылыс жұмыстарының ресми басталуына арналған салтанатты шара өткен болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Синоптиктер еліміздің екі өңірінде аптап ыстық әлі сақталатынын ескертті
Қоғам
19:54, Бүгін
Синоптиктер еліміздің екі өңірінде аптап ыстық әлі сақталатынын ескертті
"Қазақстан" телерадиокорпорациясы мен "Еуразия" Бірінші арнасының басшылары жаңадан тағайындалды
Қоғам
19:36, Бүгін
"Қазақстан" телерадиокорпорациясы мен "Еуразия" Бірінші арнасының басшылары жаңадан тағайындалды
Алматы қаласы әкімінің тағы бір орынбасары жаңадан тағайындалды
Қоғам
18:47, Бүгін
Алматы қаласы әкімінің тағы бір орынбасары жаңадан тағайындалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: