Президент ұсынысы қабыл болды: қазақстандықтар АЭС атауын таңдайды
Қазақстан Республикасы Президентінің ұсынысына сәйкес, агенттіктің бұйрығымен 29 тамызға дейін конкурсты өткізу алгоритмін және оның мерзімдері мен ұсыныстарды қабылдау және қарау тәртібін қамтитын ережелер жобасын әзірлеу тапсырылған жұмыс тобы құрылғаны белгілі болды.
Сондай-ақ құрамына қоғам өкілдері, креативтік индустрия мамандары, атом энергетикасы, филология және тарих салаларының сарапшылары кіретін конкурстық комиссия құру жүктелді.
Агенттік сонымен қатар, бұқаралық ақпарат құралдары мен ресми байланыс арналарын пайдалана отырып, ақпараттық-түсіндіру науқанын жүргізеді.
Айта кетсек, 2025 жылы 8 тамызда Үлкен ауылындағы Балқаш көлінің жағасында Қазақстандағы тұңғыш атом электр станциясының құрылыс жұмыстарының ресми басталуына арналған салтанатты шара өткен болатын.