Алматы қаласы әкімінің тағы бір орынбасары жаңадан тағайындалды
Бұл туралы бүгін оңтүстік астана әкімдігінің баспасөз қызметі хабарлады:
"Алматы әкімі Дархан Сатыбалдының өкімімен ҚР Президенті Әкімшілігінің келісімімен 2025 жылғы 18 тамызда Алматы қаласы әкімінің орынбасары болып Алмасхан Сматлаев тағайындалды. Ол экология, энергетика, көлік және коммуналдық шаруашылық мәселелеріне жетекшілік етеді".
Алмасхан Сматлаев 2015 жылы Ресей Федерациясының Үкіметі жанындағы Қаржы университетінде "Мемлекеттік және муниципалды басқару" мамандығы бойынша магистр дәрежесін алды.
Еңбек жолын 2009 жылы Мәскеудегі "Корал Групп" ЖШС бас директорының орынбасары ретінде бастаған. 2011 жылғы қарашада ол OOO Service and Technologies INVEST бас директоры болып тағайындалды. 2012 жылдан бастап 2014 жылға дейін Мәскеудегі Еуразиялық экономикалық комиссияның Энергетика және инфрақұрылым министрі - кеңес мүшесі, кеңес хатшылығынан кейін кеңесші болып жұмыс істеді.
2014 жылдан бастап ШҚО әкімдігінде жұмыс істеді, облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімін басқарды.
2018 жылдан бастап ШҚО әкімінің орынбасары қызметін атқарды.
Ал бұл тағайындауына дейін ҚР Президенті әкімшілігінде мемлекеттік инспектор болған.