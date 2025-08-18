#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+19°
$
540
630.72
6.72
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+19°
$
540
630.72
6.72
Қоғам

Алматы қаласы әкімінің тағы бір орынбасары жаңадан тағайындалды

Алмасхан Сматлаев, Алматы қаласы әкімінің орынбасары , сурет - Zakon.kz жаңалық 18.08.2025 18:47 Сурет: Алматы қалалық әкімдігінің баспасөз қызметі
Алматы қаласының әкімі Дархан Сатыбалды тағы бір орынбасарын жаңадан тағайындады. Бұл лауазымды қызметке Алмасхан Сматлаев келді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы бүгін оңтүстік астана әкімдігінің баспасөз қызметі хабарлады:

"Алматы әкімі Дархан Сатыбалдының өкімімен ҚР Президенті Әкімшілігінің келісімімен 2025 жылғы 18 тамызда Алматы қаласы әкімінің орынбасары болып Алмасхан Сматлаев тағайындалды. Ол экология, энергетика, көлік және коммуналдық шаруашылық мәселелеріне жетекшілік етеді".

Алмасхан Сматлаев 2015 жылы Ресей Федерациясының Үкіметі жанындағы Қаржы университетінде "Мемлекеттік және муниципалды басқару" мамандығы бойынша магистр дәрежесін алды.

Еңбек жолын 2009 жылы Мәскеудегі "Корал Групп" ЖШС бас директорының орынбасары ретінде бастаған. 2011 жылғы қарашада ол OOO Service and Technologies INVEST бас директоры болып тағайындалды. 2012 жылдан бастап 2014 жылға дейін Мәскеудегі Еуразиялық экономикалық комиссияның Энергетика және инфрақұрылым министрі - кеңес мүшесі, кеңес хатшылығынан кейін кеңесші болып жұмыс істеді.

2014 жылдан бастап ШҚО әкімдігінде жұмыс істеді, облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімін басқарды.

2018 жылдан бастап ШҚО әкімінің орынбасары қызметін атқарды.

Ал бұл тағайындауына дейін ҚР Президенті әкімшілігінде мемлекеттік инспектор болған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Синоптиктер еліміздің екі өңірінде аптап ыстық әлі сақталатынын ескертті
Қоғам
19:54, Бүгін
Синоптиктер еліміздің екі өңірінде аптап ыстық әлі сақталатынын ескертті
"Қазақстан" телерадиокорпорациясы мен "Еуразия" Бірінші арнасының басшылары жаңадан тағайындалды
Қоғам
19:36, Бүгін
"Қазақстан" телерадиокорпорациясы мен "Еуразия" Бірінші арнасының басшылары жаңадан тағайындалды
Президент ұсынысы қабыл болды: қазақстандықтар АЭС атауын таңдайды
Қоғам
18:26, Бүгін
Президент ұсынысы қабыл болды: қазақстандықтар АЭС атауын таңдайды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: