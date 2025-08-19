БАҚ пен желідегі кликбейт, манипуляциялық әдіс-тәсілдер: Жалған ақпаратқа қарсы күрес орталығының талдауы
Сурет: freepik
Жалған ақпаратқа қарсы күрес орталығы кликбейт, манипуляциялық әдіс-тәсілдер мен ақпаратты бұрмалау мәселелеріне арналған жаңа шығарылым дайындады. Бұл туралы бүгін, 2025 жылғы 19 тамызда ОҚК мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Материалдағы ақпараттар:
- ақпаратты бұрмалап ұсынудың кең таралған тәсілдерін талдау;
- кликбейт-тақырыптар мен олардың аудиторияға әсеріне мысалдар;
- жаңалықтар мен желі кеңістігінде қолданылатын манипуляциялық технологияларға шолу;
- бұрмалау, сенсациялық тұжырымдар және арандатушылық әдістер арқылы аудиторияның назарын аударудың нақты жағдайлары ұсынылған.
Назар аудару феномені ресурс ретінде жеке қарастырылған. Қазіргі заманғы медиа кеңістігінде аудиторияның назары арандатушы форматтар мен эмоционалды контентті қолдана отырып, белсенді түрде сатылатын өнімге айналды. Осы үдерістерді түсіну ақпаратты саналы түрде қолдануға және манипуляцияға ұшырау қаупін азайтуға мүмкіндік береді.
Бұл шығарылым ақпараттық сауаттылықты арттыруға және медиа контентті сыни қабылдау дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.
