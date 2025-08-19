#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
540
630.72
6.72
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
540
630.72
6.72
Қоғам

БАҚ пен желідегі кликбейт, манипуляциялық әдіс-тәсілдер: Жалған ақпаратқа қарсы күрес орталығының талдауы

БАҚ пен желідегі кликбейт, манипуляциялық әдіс-тәсілдер: Жалған ақпаратқа қарсы күрес орталығының талдауы, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.08.2025 15:32 Сурет: freepik
Жалған ақпаратқа қарсы күрес орталығы кликбейт, манипуляциялық әдіс-тәсілдер мен ақпаратты бұрмалау мәселелеріне арналған жаңа шығарылым дайындады. Бұл туралы бүгін, 2025 жылғы 19 тамызда ОҚК мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Материалдағы ақпараттар:

  • ақпаратты бұрмалап ұсынудың кең таралған тәсілдерін талдау;
  • кликбейт-тақырыптар мен олардың аудиторияға әсеріне мысалдар;
  • жаңалықтар мен желі кеңістігінде қолданылатын манипуляциялық технологияларға шолу;
  • бұрмалау, сенсациялық тұжырымдар және арандатушылық әдістер арқылы аудиторияның назарын аударудың нақты жағдайлары ұсынылған.

Назар аудару феномені ресурс ретінде жеке қарастырылған. Қазіргі заманғы медиа кеңістігінде аудиторияның назары арандатушы форматтар мен эмоционалды контентті қолдана отырып, белсенді түрде сатылатын өнімге айналды. Осы үдерістерді түсіну ақпаратты саналы түрде қолдануға және манипуляцияға ұшырау қаупін азайтуға мүмкіндік береді.

Бұл шығарылым ақпараттық сауаттылықты арттыруға және медиа контентті сыни қабылдау дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

Бұған дейін елордадағы LRT станцияларының атауы бекітілгендігі хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстанда пойыз билеттері неліктен тапшы - ҚТЖ басқарма төрағасы жауап берді
Қоғам
16:11, Бүгін
Қазақстанда пойыз билеттері неліктен тапшы - ҚТЖ басқарма төрағасы жауап берді
Елордадағы LRT станцияларының атауы бекітілді
Қоғам
15:17, Бүгін
Елордадағы LRT станцияларының атауы бекітілді
ҚР Азаматтық авиация комитеті Қазақстандағы авиарейстердің кешігу себептерін атады
Қоғам
14:22, Бүгін
ҚР Азаматтық авиация комитеті Қазақстандағы авиарейстердің кешігу себептерін атады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: