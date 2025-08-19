Трамп Қырым және Украинаның НАТО-ға кіруі туралы мәлімдеме жасады
Сурет: flickr/White House
АҚШ президенті Дональд Трамп Fox News телеарнасына сұхбат беріп, Ресей мен Украина арасындағы соғысқа қатысты бірқатар мәлімдеме жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Америкалық көшбасшының айтуынша, ол Владимир Путин мен Владимир Зеленский арасындағы алғашқы екіжақты кездесуге қатысуға ниетті емес.
"Жоқ. Мен әуелі олардың өзара кездесулеріне мүмкіндік беруді ойладым", - деп келтірді оның сөзін РИА Новости.
Сұхбат барысында Трамп мынадай мәлімдемелер жасады:
- Украина НАТО құрамына кірмейді;
- "Мен Зеленскийдің өзіне тиесілі міндетті орындайды деп үміттенемін. Ол белгілі бір икемділік танытуға тиіс… Ел қазір қақ бөлініп жатыр”;
- "Ресей – қуатты әскери держава. Қаласаңыздар да, қаламасаңыздар да, бұл – алпауыт мемлекет";
- Франция, Германия және Ұлыбритания Украина аумағында әскер орналастырғысы келеді;
- Оның президенттігі кезінде Украинада америкалық әскер болмайды;
- Қырымды Украинаға қайтару мүмкін емес.
18 тамыз күні Ақ үйде АҚШ пен Украина президенттерінің келіссөздері өтті. Кездесуге сондай-ақ Еурокомиссия төрайымы Урсула фон дер Ляйен мен НАТО бас хатшысы Марк Рютте қатысты.
