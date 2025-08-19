#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+26°
$
538.57
629.48
6.71
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+26°
$
538.57
629.48
6.71
Қоғам

Трамп Қырым және Украинаның НАТО-ға кіруі туралы мәлімдеме жасады

Трамп Қырым және Украинаның НАТО-ға кіруі туралы мәлімдеме жасады, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.08.2025 17:57 Сурет: flickr/White House
АҚШ президенті Дональд Трамп Fox News телеарнасына сұхбат беріп, Ресей мен Украина арасындағы соғысқа қатысты бірқатар мәлімдеме жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Америкалық көшбасшының айтуынша, ол Владимир Путин мен Владимир Зеленский арасындағы алғашқы екіжақты кездесуге қатысуға ниетті емес.

"Жоқ. Мен әуелі олардың өзара кездесулеріне мүмкіндік беруді ойладым", - деп келтірді оның сөзін РИА Новости.

Сұхбат барысында Трамп мынадай мәлімдемелер жасады:

  • Украина НАТО құрамына кірмейді;
  • "Мен Зеленскийдің өзіне тиесілі міндетті орындайды деп үміттенемін. Ол белгілі бір икемділік танытуға тиіс… Ел қазір қақ бөлініп жатыр”;
  • "Ресей – қуатты әскери держава. Қаласаңыздар да, қаламасаңыздар да, бұл – алпауыт мемлекет";
  • Франция, Германия және Ұлыбритания Украина аумағында әскер орналастырғысы келеді;
  • Оның президенттігі кезінде Украинада америкалық әскер болмайды;
  • Қырымды Украинаға қайтару мүмкін емес.

18 тамыз күні Ақ үйде АҚШ пен Украина президенттерінің келіссөздері өтті. Кездесуге сондай-ақ Еурокомиссия төрайымы Урсула фон дер Ляйен мен НАТО бас хатшысы Марк Рютте қатысты. 

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қырғызстанда 60 альпинист эвакуацияланды: олардың арасында қазақстандықтар да бар
Қоғам
21:11, Бүгін
Қырғызстанда 60 альпинист эвакуацияланды: олардың арасында қазақстандықтар да бар
ШҚО-да жақында босап шыққан рецидивист колонияға есірткі лақтырмақ болған кезде ұсталды
Қоғам
20:40, Бүгін
ШҚО-да жақында босап шыққан рецидивист колонияға есірткі лақтырмақ болған кезде ұсталды
Алматыда Жароков көшесінің бір бөлігі уақытша жабылады
Қоғам
20:31, Бүгін
Алматыда Жароков көшесінің бір бөлігі уақытша жабылады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: