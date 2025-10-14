#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
537.77
622.95
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
537.77
622.95
6.65
Әлем

Трамп Украинадағы бейбіт келіссөздерге кім көмектесе алатынын айтты

Владимир Зеленский и Дональд Трамп, Дональд Трамп и Владимир Зеленский, Зеленский и Трамп, Трамп и Зеленский , сурет - Zakon.kz жаңалық 14.10.2025 14:44 Фото: president.gov.ua
АҚШ президенті Дональд Трамп Ресей мен Украина арасындағы соғысты тоқтатуға кім нақты рөл атқара алатынын сенімді түрде мәлімдеді, деп жазады Zakon.kz.

Оның айтуынша, бұл бағытта Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған көмектесе алады.

"Ердоған мұны істей алады. Оны Ресейде құрметтейді, ал Украинада қалай екенін білмеймін. Бірақ Путин оны құрметтейді, ал ол – менің досым", – деді Трамп.

Бұл мәлімдемесін ол Шарм-эш-Шейхтен Вашингтонға ұшып бара жатқан ұшағында жасаған.

Сөз арасында Трамп Ердоғанмен достығы жайлы айта келе, өзі "мықты адамдармен тіл табыса алатынын" жеткізді.

"Мен әлсіздермен жақсы қарым-қатынас орната алмаймын. Мен күштілермен тіл табысамын. Басқаша қалай істеуге болатынын да білмеймін. Бірақ Ердоған маған жақсы қарайды. Білесіз бе, НАТО-да Ердоғанмен байланысты қиындықтар туындағанда (ал ондай жиі болады), олар маған хабарласып, онымен сөйлесуімді сұрайды. Мен бірден мәселені шешемін", – деді АҚШ президенті.

Сол сапар барысында Трамп 17 қазанда Украина президенті Владимир Зеленскиймен Ақ үйде кездесетінін растады.

Өз кезегінде Зеленский Telegram-арнасында украин делегациясы АҚШ-қа аттанғанын хабарлады. Құрамында премьер-министр Юлия Свириденко, Президент кеңсесінің басшысы Андрей Ермак, Ұлттық қауіпсіздік және қорғаныс кеңесінің хатшысы Рустем Умеров және бірқатар дипломаттар бар.

Бұған дейін Мысырда Газа секторындағы атысты тоқтату туралы қорытынды келісімге қол қойылғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Франция мен АҚШ президенттері "қол күрестірді"
14:56, Бүгін
Франция мен АҚШ президенттері "қол күрестірді"
Трамп Ресейге Украинадағы қақтығысты реттеу үшін 10–12 күн уақыт берді
18:49, 28 шілде 2025
Трамп Ресейге Украинадағы қақтығысты реттеу үшін 10–12 күн уақыт берді
Трамп Путинді Украинадағы соғысты доғаруға шақырды
21:36, 22 қаңтар 2025
Трамп Путинді Украинадағы соғысты доғаруға шақырды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: