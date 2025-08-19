#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қоғам

Астанада балалар лагеріне жалған жолдама сатқан күдікті ұсталды

Астанада балалар лагеріне жалған жолдама сатқан күдікті ұсталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.08.2025 19:49 Сурет: Zakon.kz
Елордада балалар лагеріне жалған жолдама сатқан күдікті ұсталды, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап.

Полиция қызметкерлері әлеуметтік желілерді пайдаланып бірнеше алаяқтық жасаған 23 жастағы жігітті ұстады.

Алдын ала деректер бойынша, күдікті әлеуметтік желілердің бірінде Zhastar_camp деген атпен Бурабайдағы демалыс аймағында орналасқан балалар лагеріне жолдама сатып алуды ұсынып отырған. Ол клиенттерден алдын ала төлемді банк картасына аударуды талап етіп, кейін байланысқа шықпай кеткен.

Мәселен, елорда тұрғыны баласын жазғы демалысқа жібермек болып, күдіктінің есепшотына 120 мың теңге аударған. Ақша қолына тиген соң, алаяқ байланысын үзген.

Полиция азаматтарды ұсынылып отырған қызметтердің шынайылығын мұқият тексеруге үндеді.

"Бейтаныс адамдардың сенімділігі расталмайынша, ақша аудармаңыздар. Алаяқтық белгілерін байқасаңыздар, дереу полицияға жүгініңіздер", - делінген хабарламада.

Ұсталған азаматтың осындай 15-ке жуық қылмысқа қатысы бар екені анықталды. Қазіргі таңда оның тағы бір осындай құқық бұзушылыққа қатысы бар фактісі белгілі болды. Барлық тергеу амалының нәтижесі бойынша қылмыстық іс аясында тиісті процессуалдық шешім қабылданады.

Айдос Қали
