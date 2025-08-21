#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+29°
$
538.33
626.99
6.71
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+29°
$
538.33
626.99
6.71
Қоғам

Қиын өмірлік жағдайға тап болған қазақстандықтар мемлекеттен қандай көмек ала алады

Пустой кошелек, безработица, банкрот, банкротство, должник, неплатежеспособный, неплатежеспособность, задолженность, безработный, безработные, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.08.2025 11:48 Фото: Zakon.kz
Бүгін, 2025 жылғы 21 тамызда, Қазақстанның Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі (ЕХӘҚМ) атаулы әлеуметтік көмек (АӘК) деген не және оған кімдердің үміткер бола алатынын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

АӘК-нің негізгі мақсаты – ақшалай төлем түрінде қолдауды жүзеге асыру және отбасының еңбекке қабілетті мүшелерін жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына тарту арқылы отбасын қиын өмірлік жағдайдан шығару.

2025 жылғы 1 тамыздағы жағдай бойынша атаулы әлеуметтік көмек (бұдан әрі – АӘК) 48,3 мың отбасындағы 259,7 мың адамға 18,6 млрд теңге сомасында тағайындалды. Биыл бұл мақсаттарға бюджеттен 110,7 млрд теңге қарастырылған.

АӘК мыналарды көздейді:

  • табысы кедейлік шегінен аспайтын азаматтарға тоқсан сайын әлеуметтік көмек тағайындау;
  • табысы аз отбасылардағы 1 жас пен 6 жас аралығындағы әр балаға 1,5 АЕК мөлшерінде ай сайынғы қосымша төлем беру. Ағымдағы жылдың 1 тамызына АӘК алушылар қатарынан мектеп жасына дейінгі 80,3 мың балаға 2,4 млрд теңге сомасына қосымша төлем тағайындалды;
  • жұмысқа орналастыру, өз ісін ашуға ниетті отбасыларға гранттар беру, біліктілікті арттыру курстарына жіберу (қажет болған жағдайда) және басқалар арқылы жұмыспен қамтуға жәрдемдесу.

Қазіргі уақытта қазақстандықтар АӘК тағайындауға өтінішті тұрғылықты жері бойынша мансап орталығында, ауыл округінің әкіміне сондай-ақ Электрондық үкімет порталы (egov.kz) арқылы бере алады.

Бұған дейін Қазақстанда мүгедектік және асыраушысынан айырылу бойынша жәрдемақы мөлшері қандай екенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Түнде Алматы тауларында адасып қалған 18 жастағы турист құтқарылды
Қоғам
13:11, Бүгін
Түнде Алматы тауларында адасып қалған 18 жастағы турист құтқарылды
Ақтаудың бас жоспары өзгерді
Қоғам
12:49, Бүгін
Ақтаудың бас жоспары өзгерді
Қарасора алқабы, мефедрон, марихуана: Қазақстанда бір апта ішінде есірткі айналымының 7 фактісі тіркелді
Қоғам
12:34, Бүгін
Қарасора алқабы, мефедрон, марихуана: Қазақстанда бір апта ішінде есірткі айналымының 7 фактісі тіркелді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: