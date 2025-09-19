Қиын жағдайға тап болған қазақстандықтарға 22 млрд теңгеге жуық жәрдемақы төленді
2025 жылғы 19 қыркүйекте Қазақстанның Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің баспасөз қызметі қанша адам атаулы әлеуметтік көмек алғанын жариялады, деп жазады Zakon.kz.
Берілген мәліметке сәйкес, 2025 жылғы 1 қыркүйектегі жағдай бойынша атаулы әлеуметтік көмек (АӘК) 50,3 мың отбасындағы 270,7 мың адамға тағайындалды. Төлемдердің жалпы сомасы – 21,7 млрд теңге. Биыл бұл мақсатқа бюджеттен 110,7 млрд теңге қарастырылған.
"АӘК-тің басты мақсаты – отбасын қиын жағдайдан шығару үшін қаржылай қолдау көрсету және отбасыдағы еңбекке қабілетті мүшелерін жұмыспен қамтуға тарту", – делінген министрлік хабарламасында.
Ведомство нақтылағандай, АӘК аясында:
- кірісі ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен азаматтарға әлеуметтік көмек тоқсан сайын тағайындалады;
- аз қамтылған отбасылардың 1 жастан 6 жасқа дейінгі балаларына ай сайын 1,5 АЕК (5898 теңге) мөлшерінде қосымша төлем қарастырылған. 1 қыркүйектегі жағдай бойынша мұндай төлемді 83,6 мың мектепке дейінгі бала алып отыр, жалпы сомасы – 2,8 млрд теңге;
- жұмыспен қамтуға жәрдемдесу шаралары іске асырылады: жұмысқа орналастыру, өз ісін ашуға грант беру, қажет болған жағдайда біліктілікті арттыру курстарына жолдау және басқа да қолдаулар.
Қазір қазақстандықтар АӘК алуға өтінішті карьералық орталыққа, ауылдық округтің әкіміне немесе электрондық үкімет порталы (egov.kz) арқылы бере алады.
Айта кетейік, 2025 жылғы 18 қыркүйекте министрлік атаулы әлеуметтік көмек тағайындау рәсіміне өзгерістер енгізілуі мүмкін екенін хабарлаған еді.
