#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+29°
$
538.33
626.99
6.71
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+29°
$
538.33
626.99
6.71
Қоғам

Сегіз өңірдегі арнайы операция: ҰҚК заңсыз қару-жарақ айналымын тоқтатты

Сегіз өңірдегі арнайы операция: ҰҚК заңсыз қару-жарақ айналымын тоқтатты , сурет - Zakon.kz жаңалық 21.08.2025 12:17 Сурет: ҰҚК баспасөз қызметі
Ұлттық қауіпсіздік комитеті (ҰҚК) 2025 жылғы 21 тамызда қару-жарақ пен оқ-дәрілердің заңсыз айналымына қарсы іс-қимыл жөніндегі жұмыс туралы есеп берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҰҚК 2025 жылғы тамыздан бастап полиция органдарымен бірлесіп, прокуратураның үйлестіруімен Астана, Шымкент қалаларында, Атырау, Жамбыл, Қарағанды, Павлодар, Солтүстік Қазақстан және Ұлытау облыстарында заңсыз айналымдағы, оның ішінде "қаңтар оқиғалары" кезінде ұрланған қаруды іздеу және алып қою бойынша бірқатар жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізді.

"12 Калашников автоматы, 6 тапанша, 15 мылтық, 3 граната және 500 бірліктен астам оқ-дәрі алып қойылды. Көрсетілген фактілер бойынша жедел-тергеу іс-шаралары жүргізілуде. Бұл бағыттағы жұмыс жалғасуда",- деп мәлімдеді ҰҚК баспасөз қызметі.

Бұған дейін Алматыдағы қарақшылық шабуыл туралы жазғанбыз. Онда күдіктілер түн ортасында үйге басып кіріп, ер адамды жарақаттап, тонап кеткен.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Түнде Алматы тауларында адасып қалған 18 жастағы турист құтқарылды
Қоғам
13:11, Бүгін
Түнде Алматы тауларында адасып қалған 18 жастағы турист құтқарылды
Ақтаудың бас жоспары өзгерді
Қоғам
12:49, Бүгін
Ақтаудың бас жоспары өзгерді
Қарасора алқабы, мефедрон, марихуана: Қазақстанда бір апта ішінде есірткі айналымының 7 фактісі тіркелді
Қоғам
12:34, Бүгін
Қарасора алқабы, мефедрон, марихуана: Қазақстанда бір апта ішінде есірткі айналымының 7 фактісі тіркелді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: