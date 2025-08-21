#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+29°
$
538.33
626.99
6.71
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+29°
$
538.33
626.99
6.71
Оқиғалар

Алматыдағы қарақшылық шабуыл: түн ортасында үйге басып кіріп, ер адамды жарақаттап, тонап кеткен

Алматыдағы қарақшылық шабуыл: түн ортасында үйге басып кіріп, ер адамды жарақаттап, тонап кеткен, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.08.2025 11:31 Сурет: polisia.kz
Алматыда түн ортасында қала тұрғынының отбасына жасалған қарақшылық шабуыл полицияның жедел әрекетінің арқасында ізі суымай әшкереленді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомство дерегінше, сағат түнгі екілер шамасында екі белгісіз адам ерлі-зайыптылардың үйіне заңсыз кіріп, күш қолдана отырып, ақша мен бағалы заттарды талап еткен. Олар аздаған қаржы мен алтын әшекейлерді иемденіп, үй иесіне ауыр дене жарақаттарын салған. Жарақат алған азамат дереу ауруханаға жеткізілді, қазіргі жағдайы ауыр.

Полиция қызметкерлері оқиға орны бойынша жедел-іздестіру шараларын жүргізіп, күдіктілерді анықтап, ұстады. Тергеу барысында олардың бұрын да қылмыстық жауапкершілікке тартылғаны белгілі болды. Ұсталғандардан қылмысқа қатыстылығын айғақтайтын заттар тәркіленді. Қазіргі таңда күдіктілер қамауға алынды.

"Біз дереу қылмысты ашу және күдіктілерді анықтау жұмыстарын бастадық. Полиция қызметкерлерінің кәсіби әрі үйлесімді іс-қимылының нәтижесінде күдіктілер ұсталып, дәлелдемелер жиналды. Мұндай қылмыстар қоғамға айрықша қауіп төндіреді, сондықтан әрбір осындай жағдайға қатаң шара қолданылады. Кінәлілер заң аясында жазасын алады. Сонымен бірге күш қолдану арқылы жасалған қарақшылық үшін қылмыстық заңнамада өте қатаң жаза көзделгенін ескертемін", – деді Жетісу аудандық полиция басқармасының бастығы Жәнібек Шынасылов.

Бұған дейін Алматыда өрт кезінде 78 жастағы кейуана зардап шеккендігін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Әйелін өлтіріп, артынша өзіне қол салды: Алматыда отбасылық жанжалдың соңғы өліммен аяқталды
Оқиғалар
13:28, Бүгін
Әйелін өлтіріп, артынша өзіне қол салды: Алматыда отбасылық жанжалдың соңғы өліммен аяқталды
"Қазавиақұтқару" тікұшағы Степногорск пен Есілден Көкшетауға екі құтқару рейсін орындады
Оқиғалар
18:59, 20 тамыз 2025
"Қазавиақұтқару" тікұшағы Степногорск пен Есілден Көкшетауға екі құтқару рейсін орындады
Астанада дәмханаға жұмысқа орналасуға келген ер адам телефон ұрлаған
Оқиғалар
17:00, 20 тамыз 2025
Астанада дәмханаға жұмысқа орналасуға келген ер адам телефон ұрлаған
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: