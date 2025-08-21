Алматыда өрт кезінде 78 жастағы кейуана зардап шекті
20 тамызда түнде Алматы қаласының Бостандық ауданында Н.Назарбаев даңғылында орналасқан 8-пәтерлі 2-қабатты тұрғын үйде бірінші қабаттағы пәтердің жануы орын алды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Өртті сөндіру барысында ТЖМ құтқарушылары баспалдақ арқылы 54 және 78 жастағы екі әйелді құтқарды.
"Жану өнімдерімен уланған кейуананы өрт сөндірушілерге көтеріп алып шығуға тура келді. Қазір зардап шегуші медициналық мекемеде дәрігерлердің бақылауында",- делінген ақпаратта.
Өрт басқа пәтерлерге таратылмай 30 шаршы метр алаңда жедел түрде сөндірілді.
Бұған дейін Ақмола облысында екі балаға жай түсті, бірі оқиға орнында көз жұмғандығы хабарланған болатын.
