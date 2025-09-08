#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Оқиғалар

Алматыда жол апатынан екі адам зардап шекті

08.09.2025 10:49
2025 жылғы 8 тамызда түнде Алматының Түрксіб ауданында болған жол апаты салдарынан екі адам ауруханаға жатқызылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға Богдан Хмельницкий көшесінде болды. Mercedes С-класты көлігі батыс бағытта қозғалып келе жатып, Староэлеваторская көшесіне жетпей, жүргізуші жолдың бұрылысына келгенде рөлге ие бола алмай қалған. Соның салдарынан көлік биік бордюрден асып, жолдан шығып кеткен.

Сурет: Zakon.kz

Көлік жолдан шығып, тротуармен және шағын саябақтың аумағымен жанымен сырғып өткен. Сол арада ол барлық жасыл желекті басып өтіп, тағы да тротуарға шыққан.

Сурет: Zakon.kz

Содан кейін көлік саябақтағы орындықты соғып, тоқтаған кезде электр бағанасына соғылған. Бұл соққы "Түрксіб" базарының аумағын бұзылудан ішінара сақтап қалған.

Сурет: Zakon.kz

Жол апатының салдарынан көліктің ішіндегі екі адам жарақат алды. Қазіргі уақытта олардың қайсысы жүргізуші, қайсысы жолаушы екені белгісіз, өйткені оларды көліктен куәгерлер шығарып алған. Куәгерлердің айтуынша, екі адамнан да алкогольдің иісі шыққан.

Сурет: Zakon.kz

Екеуі де дәрігерлермен ауруханаға жеткізілді. Бірінің жағдайы – орташа ауырлықта, ал екіншісі – болжам бойынша жолаушы – аса ауыр жағдайда жеткізілген.

Сурет: Zakon.kz

Оның ауыр жарақаттарынан алдыңғы әйнекке қатты соғылғанын, қауіпсіздік белдігін тақпағаны анық байқалған.

Сурет: Zakon.kz

Көлік салонынан бос сыра банкілері табылған.

Бұған дейін Солтүстік Қазақстан облысында екі полицей жол апатына ұшырап, қаза тапқанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
