Алматыда жол апатынан екі адам зардап шекті
Оқиға Богдан Хмельницкий көшесінде болды. Mercedes С-класты көлігі батыс бағытта қозғалып келе жатып, Староэлеваторская көшесіне жетпей, жүргізуші жолдың бұрылысына келгенде рөлге ие бола алмай қалған. Соның салдарынан көлік биік бордюрден асып, жолдан шығып кеткен.
Көлік жолдан шығып, тротуармен және шағын саябақтың аумағымен жанымен сырғып өткен. Сол арада ол барлық жасыл желекті басып өтіп, тағы да тротуарға шыққан.
Содан кейін көлік саябақтағы орындықты соғып, тоқтаған кезде электр бағанасына соғылған. Бұл соққы "Түрксіб" базарының аумағын бұзылудан ішінара сақтап қалған.
Жол апатының салдарынан көліктің ішіндегі екі адам жарақат алды. Қазіргі уақытта олардың қайсысы жүргізуші, қайсысы жолаушы екені белгісіз, өйткені оларды көліктен куәгерлер шығарып алған. Куәгерлердің айтуынша, екі адамнан да алкогольдің иісі шыққан.
Екеуі де дәрігерлермен ауруханаға жеткізілді. Бірінің жағдайы – орташа ауырлықта, ал екіншісі – болжам бойынша жолаушы – аса ауыр жағдайда жеткізілген.
Оның ауыр жарақаттарынан алдыңғы әйнекке қатты соғылғанын, қауіпсіздік белдігін тақпағаны анық байқалған.
Көлік салонынан бос сыра банкілері табылған.
