Оқиғалар

Алматыда жол апатынан электровелосипед мінген ер адам көз жұмды

Алматыда жол апатынан электровелосипед мінген ер адам көз жұмды, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.09.2025 15:27 Сурет: Zakon.kz
2025 жылғы 25 қыркүйекте Алматы қаласының Түрксіб ауданында, Гёте көшесінде электровелосипед жүргізушісі қатысқан ауыр жол-көлік оқиғасы болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Куәгерлердің айтуынша, ер адам көшеде батыс бағытта қозғалып келе жатқан. Сол кезде қосылатын жолдан "Жол бер" белгісін елемеген Nissan Terrano жүргізушісі шығып, соқтығыс орын алған.

Сурет: Zakon.kz

Қатты соққы салдарынан жәбірленуші алдымен көліктің капотына, кейін алдыңғы әйнегіне, одан соң тағы бірнеше метрге ұшып кеткен.

Сурет: Zakon.kz

Куәгерлер жедел жәрдем шақырған. Дәрігерлер келген соң ер адамды ауыр жарақаттармен ауруханаға жеткізді. Алайда кейінірек оның қайтыс болғаны белгілі болды.

Сурет: Zakon.kz

Оқиға орнында жол-патрульдік полиция қызметкерлері жұмыс жүргізіп жатыр. Қазір оқиғаның барлық мән-жайы анықталуда.

Сурет: Zakon.kz

Zakon.kz тілшісі бұл жайтқа байланысты пікір алу үшін қалалық Полиция департаментінің баспасөз қызметіне сауал жолдады.

Бұған дейін Астанада қоқыс шығару тарифі тағы қымбаттауы мүмкін екенін жазғанбыз.

