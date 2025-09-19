#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
541.19
636.44
6.49
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
541.19
636.44
6.49
Қоғам

Елордада полицейлер ер адамның өмірін құтқарып қалды

Елордада полицейлер ер адамның өмірін құтқарып қалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.09.2025 21:34 Сурет: polisia.kz
Астанада патрульдік полиция полкінің қызметкерлерінің үйлесімді әрі кәсіби әрекеттерінің арқасында 35 жастағы қала тұрғынының өмірі аман сақталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Белгілі болғандай, "102" арнасына хабар түн ортасында келіп түсті. Ер адам өзі қоңырау шалып, подъездің 13-қабатындағы балконнан секірмек болғанын айтты. Полицейлер оқиға орнына жеткенде, ол жартылай асылып тұрған.

"Оқиға орнына полиция полкінің капитаны Ермек Жәкен мен аға лейтенант Танат Бостанов дереу аттанды. Жағдайды бағамдаған олар ер адаммен сақтықпен сөйлесіп, оны қайғылы қадамнан айнытуға тырысты. Тәртіп сақшылары подъезге жасырын кіріп, қажетті қабатқа көтерілді. Шешуші сәтте олар жылдам әрекет етіп, ер адамды ұстап қалды да, оның өмірін құтқарып қалды". Астана қаласы ПД баспасөз қызметі

Таратылған ақпаратқа сүйенсек, зардап шеккен адамға медициналық көмек көрсетілді. Қазір оның өмірі мен денсаулығына еш қауіп төніп тұрған жоқ.

Бұған дейін Ақмола облысында полиция ұрлыққа қатысы бар күдіктілерді құрықтағанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Жетісуда жасөспірімдерді заңсыз діни сабақтарға тартқандар әшкереленді
23:08, Бүгін
Жетісуда жасөспірімдерді заңсыз діни сабақтарға тартқандар әшкереленді
19 жастағы сарбаз әскери бөлімде асылып тұрған жерінен табылды
12:25, 18 қыркүйек 2025
19 жастағы сарбаз әскери бөлімде асылып тұрған жерінен табылды
Петропавлда полицейлер ер адамды өрттен аман алып қалды
15:48, 17 қыркүйек 2025
Петропавлда полицейлер ер адамды өрттен аман алып қалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: