#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-9°
$
507.05
594.82
6.51
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-9°
$
507.05
594.82
6.51
Оқиғалар

Қызылорда облысында қолайсыз ауа райында адасып кеткен жүргізуші табылды

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.01.2026 09:21 Фото: Zakon.kz
Қызылорда облысының Арал ауданында полиция қызметкерлерінің жедел әрі үйлесімді әрекеттерінің нәтижесінде жолдан адасып, хабар-ошарсыз кеткен азамат аман-есен табылды.

18 қаңтарында Арал ауданының тұрғыны Shacman жүк автокөлігін басқарып, Жіңішкеқұм елді мекені аумағынан жолға шыққан.

Алайда ауа райының күрт нашарлауына байланысты жүргізуші бағытынан адасқан. Хабар түсе салысымен полиция қызметкерлері дереу іздестіру жұмыстарын бастап, жедел әрекетке кірісті.

Ауданның барлық ауылдары, далалық жолдар түгел қамтылды.

Қырағылық танытқан сақшылардың жедел әрекеті арқасында жоғалған азамат дін аман табылып, полицейлер риясыз алғысын білдірді.

Полиция қызметкерлері тұрғындарды қыс мезгілінде, әсіресе қолайсыз ауа райы жағдайында алыс жолға шыққанда барынша сақ болуға, алдын ала ауа райы болжамын ескеруге және қауіпсіздік шараларын қатаң сақтауға шақырады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қызылорда облысында жоғалып кеткен ауыл тұрғыны аман-есен табылды
11:56, 25 ақпан 2025
Қызылорда облысында жоғалып кеткен ауыл тұрғыны аман-есен табылды
Ұлытау облысында полиция адасып кеткен екі азаматты аман-есен тапты
21:13, 21 тамыз 2025
Ұлытау облысында полиция адасып кеткен екі азаматты аман-есен тапты
Атырау облысында жоғалып кеткен ерлі-зайыптылар өлі күйінде табылды
19:24, 06 қаңтар 2026
Атырау облысында жоғалып кеткен ерлі-зайыптылар өлі күйінде табылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: