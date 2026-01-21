Қызылорда облысында қолайсыз ауа райында адасып кеткен жүргізуші табылды
Қызылорда облысының Арал ауданында полиция қызметкерлерінің жедел әрі үйлесімді әрекеттерінің нәтижесінде жолдан адасып, хабар-ошарсыз кеткен азамат аман-есен табылды.
18 қаңтарында Арал ауданының тұрғыны Shacman жүк автокөлігін басқарып, Жіңішкеқұм елді мекені аумағынан жолға шыққан.
Алайда ауа райының күрт нашарлауына байланысты жүргізуші бағытынан адасқан. Хабар түсе салысымен полиция қызметкерлері дереу іздестіру жұмыстарын бастап, жедел әрекетке кірісті.
Ауданның барлық ауылдары, далалық жолдар түгел қамтылды.
Қырағылық танытқан сақшылардың жедел әрекеті арқасында жоғалған азамат дін аман табылып, полицейлер риясыз алғысын білдірді.
Полиция қызметкерлері тұрғындарды қыс мезгілінде, әсіресе қолайсыз ауа райы жағдайында алыс жолға шыққанда барынша сақ болуға, алдын ала ауа райы болжамын ескеруге және қауіпсіздік шараларын қатаң сақтауға шақырады.
