#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
493.85
571.78
6.25
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
493.85
571.78
6.25
Оқиғалар

Атырау облысында жоғалған отбасы: тағы екі адамның мәйіті табылды

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.03.2026 09:18 Фото: pexels
Атырау қаласының маңындағы Геолог шағын ауданынан бұрын хабар-ошарсыз кеткен Жангелдин ауылының тұрғындары – Наурыз бен Мейрамгүлдің мәйіттері табылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы өңірлік "Ақ Жайық" басылымы жазды. Белгілі болғандай, олардың мәйіттері күдікті Сұлтан Сәрсемалиев бұрын жұбайымен бірге жалдап тұрған үйдің ауласынан табылған.

2026 жылғы 9 наурызда Сұлтан Сәрсемалиев пен оның жұбайы Ақбаян Алматы қаласына жеткізілді. Тергеу барысында Сәрсемалиев Наурыз бен Мейрамгүлді өлтіргенін мойындаған.

Оның айтуынша, ол мәйіттерді Атырау қаласындағы Геолог шағын ауданында бұрын жалдап тұрған үйдің ауласына көмген.

"Осы ақпарат алынғаннан кейін Атыраудағы тергеушілер аталған аумақта қайтадан іздестіру жұмыстарын жүргізіп, сол жерден мәйіттерді тапты", – делінген хабарламада.

Атырау облысының Қызылқоға ауданында тұрған төрт адамнан тұратын отбасы 2025 жылдың қазан айында жоғалып кеткен. Туыстары олардың жұмбақ жағдайда жоғалғанын полицияға екі айдан кейін ғана хабарлаған.

Ресми іздестіру жұмыстары 2025 жылғы 25 желтоқсанда басталды.

2026 жылғы 6 қаңтарда ерлі-зайыптылардың мәйіттері Жангелдин ауылындағы өз қорасынан табылған.

Қылмыс жасады деген күдікпен Махамбет ауданының 29 жастағы тұрғыны халықаралық іздеуге жарияланған. 13 қаңтарда күдіктімен бірге оның жұбайы – қаза тапқан отбасының кенже қызы, 30 жастағы Ақбаян Мұқанғалиева да халықаралық іздеуге жарияланғаны белгілі болды.

24 ақпанда Ішкі істер министрлігі Индонезияда адам өлтірді деген күдікке ілінген Қазақстан азаматы ұсталғанын хабарлаған. Келесі күні қаза тапқандардың қызы да күдікті ретінде танылды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Атырау облысында жоғалып кеткен ерлі-зайыптылар өлі күйінде табылды
19:24, 06 қаңтар 2026
Атырау облысында жоғалып кеткен ерлі-зайыптылар өлі күйінде табылды
Атырау облысында із-түзсіз жоғалған ер адамның мәйіті көліктен табылды
09:35, 08 қаңтар 2025
Атырау облысында із-түзсіз жоғалған ер адамның мәйіті көліктен табылды
Степногорскте жоғалған қыз табылды
23:48, 10 қараша 2023
Степногорскте жоғалған қыз табылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Появилось видео победы Елены Рыбакиной над топовой украинкой в Индиан-Уэллсе
12:10, Бүгін
Появилось видео победы Елены Рыбакиной над топовой украинкой в Индиан-Уэллсе
Нокаутом завершился бой казахстанской боксёрши на престижном турнире в Таиланде
11:56, Бүгін
Нокаутом завершился бой казахстанской боксёрши на престижном турнире в Таиланде
Дебютант КПЛ озвучил главные планы на предстоящий сезон Премьер-лиги
11:45, Бүгін
Дебютант КПЛ озвучил главные планы на предстоящий сезон Премьер-лиги
Чемпион Almaty Open-2025 "вынес с корта" аргентинца в третьем круге "Мастерса" в США
11:34, Бүгін
Чемпион Almaty Open-2025 "вынес с корта" аргентинца в третьем круге "Мастерса" в США
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: