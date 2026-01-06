Атырау облысында жоғалып кеткен ерлі-зайыптылар өлі күйінде табылды
Қазіргі уақытта жоғалды деп жарияланған тағы екі адамның орналасқан жерін анықтау бойынша іздеу шаралары жүріп жатыр.
Атырау облысы ПД баспасөз қызметі хабарлағандай, күдіктілердің жеке басы анықталды.
Құқық қорғау органдары оларды ұстауға бағытталған қажетті жедел іздестіру іс-шараларын жүргізіп жатыр.
"Аталған фактіге сәйкес кісі өлтіру нышандары бойынша қылмыстық іс қозғалды. Тергеу мүддесі үшін өзге ақпараттар жария етілмейді", - деп атап өтті полициядан.
Сонымен қатар құзырлы ведомство әлеуметтік желіні пайдаланушыларды тек ресми ақпарат көздеріне сенуге және дұрыс емес әрі тексерілмеген мәліметтерді таратудан аулақ болуға шақырады.
Айта кетсек, төрт адамнан тұратын бүкіл отбасы 2025 жылдың күзінде жоғалып кеткен. Полицияға жоғалған адамдардың туыстары желтоқсан айында ғана арызданды. Осылайша Максот Қарабалин, Нәсіп Өтешқалиева, Мейрамгүл Қарабалина және Наурыз Мұқанғалиевке іздеу жарияланған болатын. Кейбір деректерге сәйкес, ерлі-зайыптылар 33 және 35 жастағы ересек балаларымен еліміздің оңтүстік өңіріне аттанған болуы мүмкін. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, екі және одан көп адам жоғалған жағдайда іс "Кісі өлтіру" бабы бойынша тіркеледі.