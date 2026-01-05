#Халық заңгері
Оқиғалар

Жұмбақ жағдайда жоғалған атыраулық отбасы: Қылмыстық іс қозғалды

Центр оперативного управления департамента полиции, центр оперативного управления ДП, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, правонарушители, телефон полиции, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.01.2026 16:48 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Атырау облысында бір айдан астам уақыт бойы төрт адамның із-түссіз жоғалуына байланысты іздеу жұмыстары жүргізілуде. 25 желтоқсанда Атырау тұрғыны полицияға өтініш білдіріп, ағасы мен оның бүкіл отбасы ұзақ уақыт байланысқа шықпай отырғанын айтқан. Толығырақ Zakon.kz ақпаратында.

Белгілі болғандай, жоғалғандар – Атырау облысы, Қызылқоға ауданы, Жангелді ауылының тұрғындары. Қараша айында олар үйден белгісіз бағытқа шығып кеткен және әлі күнге дейін оралмаған. Іздеуде үйленген жұп пен олардың 33 және 35 жастағы ересек екі баласы бар.

Олардың мекенжайын анықтау мақсатында полиция барлық қажетті жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізуде. Шараға басқа аймақтардан полиция қызметкерлері де тартылды. Алдын ала ақпаратқа сәйкес, отбасы елдің оңтүстік аймақтарына бағыт алған болуы мүмкін.

Атырау облыстық полиция департаментінің бірінші орынбасары, полковник Құттыбай Садықов хабарлағандай, қазіргі уақытта іс бойынша әртүрлі ресми емес ақпараттар таралуда.

"Іздеу республика деңгейінде жүргізілуде. Медициналық мекемелер, оның ішінде жеке клиникалар тексерілуде. Мобильді телефондар Қазақстан аумағында қосылып, өшірілген, соңғы рет олар Шымкент қаласында тіркелген. Арнайы жедел топ құрылды, министрлік тарапынан тиісті мамандар бөлінді. Әлеуметтік желілерде расталмаған ақпарат тергеу барысына кедергі келтіруі мүмкін, сондықтан тек ресми дереккөздерге сенуге шақырамын", – деді ол.

Садықовтың айтуынша, екі және одан да көп адамның із-түссіз жоғалуы жағдайында іс Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 99-бабы – "Кісі өлтіру" бойынша қаралады.

"Іздеу жұмыстары бүкіл отбасыға қатысты жүргізілгендіктен, іс қатаң бапқа қайта жіктелді. Бұл азаматтар қаза тапқан дегенді білдірмейді, шара тек тергеу мүмкіндіктерін кеңейту мақсатында қабылданды", – деп түсіндірді Садықов.

Бұған дейін Атырау облысында төрт адамнан тұратын бір шаңырақ мүшелерінің із-түссіз жоғалып кеткенін жазған болатынбыз.

Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
