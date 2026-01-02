Атырау облысында бір отбасы жұмбақ жағдайда жоғалып кетті
Аймақтық "Ақ Жайық" басылымының мәліметінше, төрт адамнан тұратын бұл отбасы туралы 2025 жылдың қазан айынан бері ешқандай хабар жоқ. Редакция полицияның іздеу жарияланған бағдарлау парағын да жариялаған.
Сурет: Ақ Жайық басылымы
Ауыл тұрғындарының айтуынша, Наурыз есімді жігіт ресми түрде полицияға арыз берілмей тұрып 5–6 ай бұрын жоғалып кеткен. Ол жақындарына Ақтау бағытына жұмысқа бара жатқанын айтқан, алайда нақты қайда және кімге баратыны белгісіз болған. Сол кеткеннен кейін онымен байланыс толық үзілген.
Ал қазан айында, көршілердің сөзінше, бүкіл отбасы ауылдан көшіп кеткен. Ауылдастарына олар дәрігерге қаралу үшін жолға шыққанын айтқан. Бірақ отбасының қай қалаға, қай медициналық мекемеге барғаны белгісіз. Туыстары олардың бағыты, ем қабылдауы немесе қазіргі жүрген жері туралы ешқандай нақты ақпаратқа ие емес. Алаңдаушылықты күшейтетін жайт – қыздары Мирагүлдің үшінші топ мүгедектігі бар.
Редакция анықтағандай, отбасы ауылдан кеткеннен кейін WhatsApp мессенджері арқылы ұлының атындағы бүкіл үйдегі малды сатқан. Алынған қаражат, мәліметтерге сүйенсек, Максот Қарабалиннің жеке шотына аударылған.
Ауыл тұрғындарының айтуынша, Максот Қарабалин де, оның отбасы мүшелері де такси қызметін пайдаланбаған, қалааралық автобусқа билет те алмаған. Бұл отбасының қозғалыс бағыты ешбір ресми түрде тіркелмегенін көрсетеді. Осыған байланысты олардың жеке көлікпен алып кетілген болуы мүмкін деген болжам жиі айтылуда.
Отбасының жоғалғаны туралы ресми арыз полицияға 2025 жылдың қараша айының басында түскен. Алайда туыстары мен ауыл тұрғындарының айтуынша, содан бері іздестіру жұмыстарының барысы туралы нақты ақпарат берілмеген. Бір жарым айдан астам уақыт өтсе де, төрт адамның тағдыры әлі белгісіз.
Әлеуметтік желілерде Қызылқоға ауданының тұрғындары алаңдаушылық пен түсінбеушіліктерін ашық білдіруде. Адамдар бір отбасының түгелдей, ешбір ізсіз, куәсіз және бағытсыз жоғалып кетуі қалай мүмкін деп отыр. Көпшілік арасында олардың күшпен алып кетілуі мүмкін деген қауіп те жиі айтылуда.