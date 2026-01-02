#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
505.53
593.44
6.34
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
505.53
593.44
6.34
Оқиғалар

Атырау облысында жоғалып кеткен отбасыға қатысты полиция түсініктеме берді

Центр оперативного управления департамента полиции, центр оперативного управления ДП, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, правонарушители, телефон полиции, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.01.2026 14:48 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Атырау облысының Полиция департаменті төрт адамнан тұратын отбасының жұмбақ жағдайда жоғалуына байланысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Облыстық полиция департаментінің мәліметінше, отбасының жоғалғаны туралы арызды отағасының туған әпкесі берген.

"2025 жылғы 25 желтоқсанда Атырау қаласының тұрғыны полицияға жүгініп, бір айдан астам уақыттан бері ағасының және оның отбасының қайда екені белгісіз екенін хабарлады. Қызылқоға ауданына қарасты Жангелді ауылының тұрғындары қараша айында үйінен белгісіз бағытқа шығып кеткен және осы уақытқа дейін оралмаған", – делінген 2026 жылғы 2 қаңтардағы хабарламада.

Қазіргі таңда полиция қызметкерлері олардың жүрген жерін анықтау үшін барлық қажетті шараларды қабылдауда. Сонымен қатар басқа өңірлердің полиция қызметкерлеріне де бағдарлама жіберілген.

Алдын ала мәліметтер бойынша, ерлі-зайыптылар мен олардың 33 және 35 жастағы екі ересек баласы елдің оңтүстік өңірлеріне бет алған болуы мүмкін.

Полиция аталған адамдардың орналасқан жері туралы қандай да бір ақпарат білетін азаматтарды 98-20-78, 98-20-88, +7 701 304 0012 нөмірлері арқылы құқық қорғау органдарына хабарласуға шақырады.

Бұған дейін Атырау облысында төрт адамнан тұратын бір шаңырақ мүшелерінің із-түссіз жоғалып кеткенін жазған болатынбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Атырау облысында бір отбасы жұмбақ жағдайда жоғалып кетті
12:16, Бүгін
Атырау облысында бір отбасы жұмбақ жағдайда жоғалып кетті
Атырау облысында өрт кезінде балалар қаза тапты: полиция оқиғаның егжей-тегжейін айтты
21:08, 25 сәуір 2024
Атырау облысында өрт кезінде балалар қаза тапты: полиция оқиғаның егжей-тегжейін айтты
Алматы-Бішкек тас жолындағы ірі жол апатына қатысты полиция түсініктеме берді
20:06, 14 наурыз 2023
Алматы-Бішкек тас жолындағы ірі жол апатына қатысты полиция түсініктеме берді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: