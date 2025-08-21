Теңгенің дизайнын жасаған авторлардың бірі, қазақстандық суретші Ағымсалы Дүзелханов қайтыс болды
Бұл туралы 2025 жылғы 21 тамызда ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі мәлімдеді.
"ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі Ағымсалы Дүзелханұлы Дүзелхановтың мезгілсіз дүниеден өтуіне байланысты орны толмас қазаға ортақтасып, отбасы мен туған-туыстарына, туған халқына қайғырып көңіл айтады",- делінген ақпаратта.
Министрлік Ағымсалы Дүзелханұлының – бейнелеу өнерінде өзіндік қолтаңбасымен дараланған бірегей суретші екенін атап өтті.
"Ол шығармалары арқылы халқымыздың рухын, замана тынысын айшықтап, ұлттық өнеріміздің көкжиегін кеңейте түсті. Ұрпақ тәрбиесіне де өлшеусіз еңбек сіңіріп, талай жас суретшінің кәсіби жолын айқындауына жол ашты.Өмірден озғанына қарамастан, оның мол мұрасы мен жарқын бейнесі халқымыздың жүрегінде мәңгілік сақталады.Марқұмның жаны жәннатта, иманы саламат болсын". ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі
Ағымсалы Дүзелханұлы Дүзелханов 1951 жылы 19 тамызда Қызылорда облысының Қазалы қаласында дүниеге келді. 1976 жылы Алматы көркемсурет училищесін, 1982 жылы В.И.Суриков атындағы Мәскеу көркемсурет институтын тәмамдаған.
Қолданбалы графика, плакат, кітап безендіру, кескіндеме, портрет жанрларында еңбек етеді. Тарихи, фольклорлық тақырыптағы және балаларға арналған 200-ден астам кітапты, әлеуметтік және тарихи тақырыптағы 50-ден астам плакатты безендірген. "Томирис", "Сақтар", "Айман – Шолпан", "Қыз Жібек", т.б. литографиялардың "Алтын сарбаз", "Түркістан", "Ордабасы", "Көроғлы", "Оғыз хан", т.б. кескіндеме жанрындағы туындылардың авторы. Сондай-ақ, оның "Абылай хан", "Әбілқайыр хан","Әйтеке би", "Қазыбек би", "Төле би", "Қорқыт" тәрізді портреттер сериясы бар. Қазақстанның ұлттық ақшасы – теңгені безендірушілердің бірі. "Жоғалған ұйқы" қуыршақты мультфильмінің қоюшы-суретшісі болған. Дүзелханов Қазақстан Мемлекетінің сыйлығын (2002), Абай, Әлішер Навои атындағы сыйлықтардың иегері.
Zakon.kz редакциясы Ағымсалы Дүзелхановтың туған-туыстары мен жақындарына қайғыра көңіл айтады.