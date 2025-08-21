#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+29°
$
538.33
626.99
6.71
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+29°
$
538.33
626.99
6.71
Қоғам

Теңгенің дизайнын жасаған авторлардың бірі, қазақстандық суретші Ағымсалы Дүзелханов қайтыс болды

Теңгенің дизайнын жасаған авторлардың бірі, қазақстандық суретші Ағымсалы Дүзелханов қайтыс болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.08.2025 14:42 Сурет: ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі
ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі қазақ бейнелеу өнерінің көрнекті өкілі, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, профессор Ағымсалы Дүзелханұлы Дүзелханов қайтыс болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2025 жылғы 21 тамызда ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі мәлімдеді.

"ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі Ағымсалы Дүзелханұлы Дүзелхановтың мезгілсіз дүниеден өтуіне байланысты орны толмас қазаға ортақтасып, отбасы мен туған-туыстарына, туған халқына қайғырып көңіл айтады",- делінген ақпаратта.

Министрлік Ағымсалы Дүзелханұлының – бейнелеу өнерінде өзіндік қолтаңбасымен дараланған бірегей суретші екенін атап өтті.

"Ол шығармалары арқылы халқымыздың рухын, замана тынысын айшықтап, ұлттық өнеріміздің көкжиегін кеңейте түсті. Ұрпақ тәрбиесіне де өлшеусіз еңбек сіңіріп, талай жас суретшінің кәсіби жолын айқындауына жол ашты.Өмірден озғанына қарамастан, оның мол мұрасы мен жарқын бейнесі халқымыздың жүрегінде мәңгілік сақталады.Марқұмның жаны жәннатта, иманы саламат болсын". ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі

Ағымсалы Дүзелханұлы Дүзелханов 1951 жылы 19 тамызда Қызылорда облысының Қазалы қаласында дүниеге келді. 1976 жылы Алматы көркемсурет училищесін, 1982 жылы В.И.Суриков атындағы Мәскеу көркемсурет институтын тәмамдаған.

Қолданбалы графика, плакат, кітап безендіру, кескіндеме, портрет жанрларында еңбек етеді. Тарихи, фольклорлық тақырыптағы және балаларға арналған 200-ден астам кітапты, әлеуметтік және тарихи тақырыптағы 50-ден астам плакатты безендірген. "Томирис", "Сақтар", "Айман – Шолпан", "Қыз Жібек", т.б. литографиялардың "Алтын сарбаз", "Түркістан", "Ордабасы", "Көроғлы", "Оғыз хан", т.б. кескіндеме жанрындағы туындылардың авторы. Сондай-ақ, оның "Абылай хан", "Әбілқайыр хан","Әйтеке би", "Қазыбек би", "Төле би", "Қорқыт" тәрізді портреттер сериясы бар. Қазақстанның ұлттық ақшасы – теңгені безендірушілердің бірі. "Жоғалған ұйқы" қуыршақты мультфильмінің қоюшы-суретшісі болған. Дүзелханов Қазақстан Мемлекетінің сыйлығын (2002), Абай, Әлішер Навои атындағы сыйлықтардың иегері.

Zakon.kz редакциясы Ағымсалы Дүзелхановтың туған-туыстары мен жақындарына қайғыра көңіл айтады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
"Аузыңызды жабыңыз". Павлодар облысында ауыл әкімі дөрекі жауап бергені үшін жазаланады
Қоғам
19:31, Бүгін
"Аузыңызды жабыңыз". Павлодар облысында ауыл әкімі дөрекі жауап бергені үшін жазаланады
Павлодарда 40 жастағы ер адам биіктен құлап қаза тапты
Қоғам
19:03, Бүгін
Павлодарда 40 жастағы ер адам биіктен құлап қаза тапты
Қазақстан мен Қырғызстан шекарасы маңында 31 жылқы ұрланды
Қоғам
18:35, Бүгін
Қазақстан мен Қырғызстан шекарасы маңында 31 жылқы ұрланды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: