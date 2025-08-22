#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қоғам

Фейктерді жасау және тарату технологиясы: алғашқы идеядан жаппай таратуға дейін

Фейктерді жасау және тарату технологиясы: алғашқы идеядан жаппай таратуға дейін, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.08.2025 13:31 Сурет: ortcom
ҚР Орталық коммуникациялар қызметі жанындағы Жалған ақпаратқа қарсы іс-қимыл орталығы 2025 жылғы 22 тамызда медиа кеңістікте жалған ақпараттың қалай жасалып, таралатынына талдау жасалған жаңа аналитикалық шығарылымын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

ОКҚ мәліметіне сүйенсек, шығарылымда келесі мәселелер қарастырылады:

  • анонимді арналар мен "пікір көшбасшылары" арқылы алғашқы фейктердің қоғамдық консенсус елесін қалыптастырып, кең аудиторияға қалай жететіні;
  • боттар мен тролльдердің рөлі;
  • неге кейде теріске шығару мифті күшейтіп жіберетіні.

Мысал ретінде соңғы жылдардағы резонанстық мифтердің бірі – "жерді шетелдіктерге беру" туралы жалған ақпараттың таралуына талдау жасалған.

Шығарылымның мақсаты – қоғамға бағытталған манипуляциялардың нақты тетіктерін көрсету және ақпаратқа жауапкершілікпен қараудың маңыздылығын жеткізу.

Толық шығарылымды Орталық коммуникациялар қызметінің ресми ресурстарынан көруге болады.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
