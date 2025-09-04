#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
540.18
628.93
6.68
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
540.18
628.93
6.68
Оқиғалар

Сыртқы істер министрі мен кәсіпкердің ұсталғаны туралы ақпарат шындыққа жанаспайды

Президент жанындағы Орталық коммуникациялар қызметінің Дезинформацияға қарсы орталығы еліміздегі Сыртқы істер министрі мен кәсіпкердің ұсталғаны жөнінде тараған ақпаратты жоққа шығарды, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 04.09.2025 15:07 Сурет: freepik
Президент жанындағы Орталық коммуникациялар қызметінің Дезинформацияға қарсы орталығы еліміздегі Сыртқы істер министрі мен кәсіпкердің ұсталғаны жөнінде тараған ақпаратты жоққа шығарды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Орталық коммуникациялар қызметі Жалған ақпаратқа қарсы іс-қимыл орталығы хабарлайды:

Гүлнар Бажкенованың ("Orda" және "Bazhkenova vs.") ресурстарында таратылған Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрі Мұрат Нұртілеу мен кәсіпкер Гаджи Гаджиевтің ұсталғаны туралы ақпарат шындыққа жанаспайды.

Орталық ресми мәлімдейді: әдейі жалған ақпарат тарату қоғамдық сенімге нұқсан келтіріп, болып жатқан оқиғаларға бұрмаланған көзқарас қалыптастырады.

Азаматтарды сақ болуға және тек ресми, тексерілген дереккөздерге сенуге шақырамыз.

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, жалған ақпарат тарату және оның таралуына жәрдемдесу үшін қылмыстық жауапкершілікке дейін қарастырылғанын еске саламыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Аида Балаева БАҚ-ты тексерілмеген ақпаратты таратпауға шақырды
Оқиғалар
14:53, Бүгін
Аида Балаева БАҚ-ты тексерілмеген ақпаратты таратпауға шақырды
Перизат Қайраттың мүлкі аукционға қойылады
Оқиғалар
14:46, Бүгін
Перизат Қайраттың мүлкі аукционға қойылады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: