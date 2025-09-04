#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
540.05
629.16
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
540.05
629.16
6.65
Оқиғалар

ҚР ҰҚК өз қызметкерлерінің ұсталғаны туралы ақпаратты жоққа шығарды

Комитет национальной безопасности РК, КНБ РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.09.2025 16:52 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті (ҰҚК) өз қызметкерлерінің ұсталғаны жөніндегі ақпаратты жоққа шығарды, деп хабарлайды Zakon.kz.

4 қыркүйек күні ведомствоның баспасөз қызметі келесі мазмұндағы ресми мәлімдеме таратты:

"Orda" телеграм-арнасында ҰҚК-нің бірқатар жоғары лауазымды қызметкерлерінің қамауға алынғаны туралы ақпарат жарияланды. Ұлттық қауіпсіздік комитеті бұл мәліметтердің шындыққа сәйкес келмейтінін мәлімдеді. Көрінеу жалған ақпарат тарату қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғатынын естеріңізге сала кетейік. ҰҚК Баспасөз қызметі

Бұған дейін ҚР Президенті жанындағы Орталық коммуникациялар қызметінің Дезинформациямен күрес орталығы ел арасында тараған Сыртқы істер министрі Мұрат Нұртілеу мен кәсіпкер Хаджи Хаджиевтің ұсталғаны жөніндегі ақпаратты жоққа шығарған болатын.

Ал мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева БАҚ өкілдерін тексерілмеген ақпаратты таратпауға шақырды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қостанай облысында дала өртіне тікұшақ тартылды
Оқиғалар
18:21, Бүгін
Қостанай облысында дала өртіне тікұшақ тартылды
Сыртқы істер министрі мен кәсіпкердің ұсталғаны туралы ақпарат шындыққа жанаспайды
Оқиғалар
15:07, Бүгін
Сыртқы істер министрі мен кәсіпкердің ұсталғаны туралы ақпарат шындыққа жанаспайды
Аида Балаева БАҚ-ты тексерілмеген ақпаратты таратпауға шақырды
Оқиғалар
14:53, Бүгін
Аида Балаева БАҚ-ты тексерілмеген ақпаратты таратпауға шақырды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: