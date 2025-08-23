Магистратура: грант иегерлерінің тізімі жарияланды
Қазақстанда магистратура бойынша грант иегерлерінің тізімі жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Білім беру гранттарының иегерлері тізімін ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек жариялады.
Биыл конкурсқа 20 мыңнан астам өтініш түскен. Бұл былтырмен салыстырғанда 5 мыңға артық.
Болашақ магистранттар арасында ең жоғары сұранысқа ие бағыттар: "Педагогикалық ғылымдар", "Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар", сондай-ақ "Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары.
Айта кетейік, 2025 жылғы 7 тамызда Қазақстанның Ғылым және жоғары білім министрлігі 2025-2026 оқу жылына арналған мемлекеттік білім беру гранттары иегерлерінің тізімін жариялаған еді.
