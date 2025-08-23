#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+28°
$
537.34
623.05
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+28°
$
537.34
623.05
6.65
Қоғам

Астанада 25-тен астам талапкерді алдаған алаяқ ұсталды

Астанада 25-тен астам талапкерді алдаған алаяқ ұсталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.08.2025 12:07 Сурет: freepik
Астана полицейлері 34 жастағы ер адамды алаяқтық жасады деген күдікпен ұстады. Ол магистратура мен бакалавриатқа оқу бойынша мемлекеттік грантқа түсіріп беремін көмектесемін деп уәде беріп, жиырмадан астам талапкерді алдаған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алаяқ құрбандарын таныстары арқылы тапқан.

Телефон арқылы сенімді түрде кеңес беріп, оқуға түсуге кепілдік берген, қызметі үшін ірі көлемде ақша талап еткен.

Ақша делдалдар арқылы берілгеннен кейін, күдікті байланысқа шықпай кеткен.

"Мәселен, жәбірленушілердің бірі магистратура гранты үшін оған 1 миллион теңге берген. Ақшаны алған соң алаяқ жасырынған. Қазіргі уақытта оның жеке тұлғасы анықталып, күдікті ұсталды. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, алаяқтық фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды", - деп хабарлады Астана полиция департаменті баспасөз қызметі.

Полиция білім гранттары тек конкурс негізінде берілетінін еске салды. Ережені айналып өтіп, грант алу мүмкін емес. 

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
"Горный гигант" шағын ауданындағы өрт: егжей-тегжей
Қоғам
16:01, Бүгін
"Горный гигант" шағын ауданындағы өрт: егжей-тегжей
Алматыда "Горный гигант" ықшамауданында жекеменшік үй өртеніп жатыр
Қоғам
15:42, Бүгін
Алматыда "Горный гигант" ықшамауданында жекеменшік үй өртеніп жатыр
Тоқаев Макронмен телефон арқылы сөйлесті
Қоғам
15:10, Бүгін
Тоқаев Макронмен телефон арқылы сөйлесті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: