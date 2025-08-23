Қазақстанда колледждерге өтініш қабылдау мерзімі ұзартылды
Egov.kz порталы мен Ұлттық білім беру деректер базасында жүктеменің жоғары болуына байланысты колледжге түсуге өтініш беру кезінде талапкерлерде уақытша қиындықтар туындаған, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазіргі таңда барлық техникалық ақау жойылды.
"Барлық талапкер үшін тең мүмкіндік жасау мақсатында құжат қабылдау және конкурс өткізу мерзімдері ұзартылды", - деп хабарлады министрлік.
Сараптаудың (конкурстың) аяқталу мерзімдері:
- шығармашылық дайындықты талап ететін мамандықтар бойынша – 24 тамызға дейін;
- педагогикалық және медициналық мамандықтар бойынша – 25 тамызға дейін;
- орта буын мамандарын даярлау мамандықтары бойынша – 27 тамызға дейін.
Барлық сұрақ бойынша мына жерге жүгінуге болады.
Бұған дейін Ғылым және жоғары білім министрлігі магистратура бойынша грант иегерлерінің тізімін жариялаған еді.
