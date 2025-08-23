Астанада 6 қыркүйекке дейін бір көшенің бөлігі уақытша жабылады
Астанада 6 қыркүйекке дейін Герцен көшесінің бір бөлігі уақытша жабылады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жол қозғалысы Дүйсенбаев көшесінен Карбышев көшесіне дейінгі учаскеде жол жөндеу жұмыстарына байланысты шектеледі.
Қауіпсіздікті қамтамасыз ету және қолайсыздықты азайту үшін жолда уақытша белгілер мен бағыттауыштар орнатылады.
"Көлік жүргізушілері мен жаяу жүргіншілерге маршруттарын алдын ала жоспарлап, қозғалыс сызбасындағы мүмкін өзгерістерді ескеруге кеңес береміз", - деп хабарлады Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы.
Еске салайық, бұған дейін Астанада "Бәйтерек" монументінің жанындағы қиылыс кешкі уақытта жабылатынан хабарлаған едік.
