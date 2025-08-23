#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+22°
$
537.34
623.05
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+22°
$
537.34
623.05
6.65
Қоғам

Журналист Айгүл Аханбайқызы өмірден өтті

Журналист Айгүл Аханбайқызы өмірден өтті, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.08.2025 17:33 Сурет: t.me/madenietaqparat
Белгілі журналист, "Ақпарат саласының үздігі" төсбелгісінің, "Құрмет" орденінің иегері Айгүл Аханбайқызы дүниеден өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мәдениет және ақпарат министрлігі Айгүл Аханбайқызының өмірден өтуіне байланысты туған-туыстары мен жақындарына қайғырып көңіл айтты.

"Өмірден озғанына қарамастан, Айгүл Аханбайқызының жарқын бейнесі, қаламгерлік қолтаңбасы әріптестерінің, оқырмандарының және барша қазақ журналистикасы қауымының жадында мәңгі сақталады деп сенеміз. Марқұмның жаны жәннатта, иманы саламат, топырағы торқа болсын", - делінген хабарламада.

Айгүл Аханбайқызы өз өмірін ұлттық журналистиканы дамытуға арнады. Ақпарат кеңістігінде айқын із қалдырған қаламгер студенттік шағынан бастап-ақ баспасөз саласында еңбек етіп, республикалық жетекші басылымдарда қалам тербеді.

"Жас Алаш", "Қазақ әдебиеті", "Айқын", "Халық сөзі", "Егемен Қазақстан" секілді газеттерде жауапты қызметтер атқарып, өзінің кәсібилігімен, ұлт руханиятына жанашырлығымен ерекшеленді.

Zakon.kz редакциясы марқұмның туыстары мен жақындарына қайғырып көңіл айтады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Ақтау әуежайында төтенше жағдай: сәбиімен бірге ұшқан әйел бомба туралы хабарлаған
Қоғам
17:51, Бүгін
Ақтау әуежайында төтенше жағдай: сәбиімен бірге ұшқан әйел бомба туралы хабарлаған
Еліміздің бірнеше өңірінде найзағай ойнап, бұршақ жауады және өрт қаупі бар
Қоғам
17:06, Бүгін
Еліміздің бірнеше өңірінде найзағай ойнап, бұршақ жауады және өрт қаупі бар
Алматының Медеу ауданындағы өрт сөндірілді
Қоғам
16:35, Бүгін
Алматының Медеу ауданындағы өрт сөндірілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: