#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
522.19
606.42
6.47
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
522.19
606.42
6.47
Мәдениет және шоу-бизнес

Ақын, қазақ әдебиетінің аса көрнекті өкілі Күләш Ахметова өмірден өтті

Ақын, қазақ әдебиетінің аса көрнекті өкілі Күләш Ахметова өмірден өтті, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.11.2025 22:13 Сурет: Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі
Белгілі ақын, қазақ әдебиетінің аса көрнекті өкілі Күләш Ахметова өмірден өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қаралы хабарды Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі естіртті.

Ведомстыо қазақ әдебиетінің аса көрнекті өкілі, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, "Парасат" және "Құрмет" ордендерінің иегері Күләш Ахметованың өмірден өтуіне байланысты отбасы мен жақындарына, күллі әдеби қауымға, туған халқына қайғыра көңіл айтты.

“Ұлттық мәдениеттің дамуына сүбелі үлес қосқан ақынның жарқын бейнесі, ұлтқа сіңірген еңбегі мен рухани мұрасы халқының жадында мәңгі сақталады. Өнегелі өмірі мен шығармашылық мұрасы жас ұрпақ үшін үлгі болып қала береді. Марқұмның топырағы торқа, иманы жолдас болсын”, - делінген хабарламада.

Күләш Ахметова – өзінің нәзік лиризмімен, азаматтық асқақ үнімен, ұлттық руханиятқа сіңірген өлшеусіз еңбегімен қазақ поэзиясында айрықша із қалдырған тұлға. Қазақ поэзиясының ақ гүлі атанған ақынның әр жылдары жарық көрген "Ақ гүлім менің", "Сен менің бақытымсың", "Бұлақтағы жұлдыздар", "Мейірім", "Жапырақ – жаздың жүрегі" секілді жыр жинақтары оқырман жүрегіне жол тауып, бірнеше буынның эстетикалық талғамын қалыптастырды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Исламиада-2025: Тұрар Дүйсехан ел қоржынына 11-алтын медальді салды
23:01, 14 қараша 2025
Исламиада-2025: Тұрар Дүйсехан ел қоржынына 11-алтын медальді салды
Қазақтың көрнекті ақыны Темірхан Медетбек өмірден өтті
09:09, 10 мамыр 2025
Қазақтың көрнекті ақыны Темірхан Медетбек өмірден өтті
Қазақ әдебиетінің тарланы, көрнекті драматург-жазушы Дулат Исабеков өмірден өтті
00:41, 22 ақпан 2025
Қазақ әдебиетінің тарланы, көрнекті драматург-жазушы Дулат Исабеков өмірден өтті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: