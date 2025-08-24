Түркістан облысында жоғалған 6 турист құтқарылды
Түркістан облысында "Үлкен Тұра" шыңын бағындыруға шыққан алты турист аман-есен табылды, деп хабарлайды Zakon.kz Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Кеше Шымкент қаласының тұрғындары — үшеуі ер адам, үшеуі әйел адам — Бәйдібек ауданындағы шыңға аттанған. Белгіленген уақытта оралмаған соң, туыстары құтқарушыларға хабар берген.
"Құтқарушылар "Сырдария–Түркістан" өңірлік табиғи паркі аумағында іздеу жұмыстарын жүргізді. Олар шамамен 4 шақырым таулы аймақпен және 1 шақырым өзен бойымен жүріп өтті", - деп хабарлады ТЖМ.
Топ түнгі уақытта табылды.
Белгілі болғандай, туристердің бірі — әйел адамның аяғы сынған, сондықтан қалғандары оны өз күштерімен тасымалдай алмаған.
