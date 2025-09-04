#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
540.18
628.93
6.68
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
540.18
628.93
6.68
Қоғам

Түркістан облысындағы тауларда жоғалған екі туристің бірінің денесі табылды, екіншісі аман-есен құтқарылды

Түркістан облысындағы тауларда жоғалған екі туристің бірінің денесі табылды, екіншісі аман-есен құтқарылды , сурет - Zakon.kz жаңалық 04.09.2025 15:15 Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
Түркістан облысының тауларында туристерді іздеу және құтқару бойынша операциясы аяқталды. Жұмыстардың қалай атқарылғаны жөнінде 2025 жылғы 4 қыркүйекте ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі егжей-тегжейлі айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомство мәліметінше, 1 қыркүйекте 112 пультіне 31 тамызда Шымкенттен Түркістан облысы тауға шыққан 1996 және 1997 ж.т. екі жас жігіттің жоғалып кеткені туралы туысынан хабарлама келіп түсті. Өтініш келіп түскеннен кейін іздестіру-құтқару іс-шаралары дереу басталды.

Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі

"Іздеу жұмыстары Сайрамсу шыңы ауданында теңіз деңгейінен 2200 метр биіктікте, "Сайрам-Өгем" ұлттық табиғи паркінің аумағында, Қасқасу ауылынан 8 км жерде жүргізілді. Іздеу-құтқару жұмыстары қол жеткізу қиын және қауіпті таулы жерлерде жүргізілді. "Ізгі ниет" асуы ауданындағы операция барысында ТЖМ құтқарушылары туристердің бірімен дауыстық байланыс орнатты. Оның хабарлауынша, екінші қатысушы 1996 жылы туған Өзбекстан Республикасының азаматы шатқалдан құлап, қайтыс болды",- делінген ақпаратта.

Ведомство күрделі рельеф пен жартасты рельефке байланысты тікұшақ оқиға орнына жақындай алмағанын, сондықтан құтқару тобы жаяу жүруге мәжбүр болғанын айтты.

Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі

"Құтқарушылардың бастамасы бойынша Шымкенттегі базадан Қазақстан альпинизм федерациясының бес кәсіби альпинисті жеткізілді, олар құтқарушылармен бірлесіп іздеу және эвакуациялау жұмысын жалғастырды. Альпинистер арнайы жабдықты пайдаланып, жартастарға көтеріліп, тірі қалған бір туристті, сондай-ақ қайтыс болған адамның денесін тапты. Жәбірленуші мен дене төмен қарай тасымалданды". ҚР ТЖМ баспасөз қызметі

Құтқарылған адам туыстары күткен таудың етегіне атпен эвакуацияланды. Марқұмның денесі де түсіріліп, полиция қызметкерлеріне берілді.

"Құтқару операциясына ТЖМ жеке құрамының 18 адамы және 5 бірлік техникасы, Орман шаруашылығы, полиция бөлімшелері, Қазақстан альпинизм федерациясының альпинистері, сондай-ақ ТЖМ ұшқышсыз ұшу аппараттары мен "Қазавиақұтқару" тікұшағы жұмылдырылды",- деп қорытындылады ведомство.

Бұған дейін Ақтөбеде есірткіге мас жүргізуші ұсталғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қарағанды облысында жұмысшы мамандығына сұраныс артқан
Қоғам
16:07, Бүгін
Қарағанды облысында жұмысшы мамандығына сұраныс артқан
Сот депутат Дәулет Тұрлыхановтың ұлының жазаны жеңілдету жөніндегі өтінішін қабылдамады
Қоғам
15:45, Бүгін
Сот депутат Дәулет Тұрлыхановтың ұлының жазаны жеңілдету жөніндегі өтінішін қабылдамады
Шымкентте есірткі жеткізу арнасы жойылды
Қоғам
15:36, Бүгін
Шымкентте есірткі жеткізу арнасы жойылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: