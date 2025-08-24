#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
537.34
623.05
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
537.34
623.05
6.65
Қоғам

Мәскеудегі Орталық балалар дүкенінде жарылыс болды

Мәскеудегі Орталық балалар дүкенінде жарылыс болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.08.2025 15:22 Сурет: t.me/dzdmos /tass_agencу
Ресей астанасындағы Орталық балалар дүкені ғимаратында болған жарылыстан бір адам қаза тауып, үш адам жарақат алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

ТАСС агенттігінің мәліметінше, оқиға газ баллонының герметизациясы бұзылуы салдарынан болған.

Үш адам зардап шекті: екеуі ауруханаға жеткізілсе, біріне оқиға орнында медициналық көмек көрсетілген. Сонымен қатар бір адамның қаза тапқаны белгілі болды.

"Қазіргі уақытта Лубянкада орналасқан орталық маңындағы аумақ қоршауға алынды", - деп жазды агенттік.

Еске салайық, бұған дейін Калифорнияда отшашу сақталған қойма өртеніп, жойқын жарылыс болғанын жазған едік.


Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
25 тамызда еліміздің бірқатар өңірінде дауылды ескерту жарияланды
Қоғам
17:58, Бүгін
25 тамызда еліміздің бірқатар өңірінде дауылды ескерту жарияланды
Алматыда 30 тамызға дейін Бостандық ауданындағы бір көше жабылады
Қоғам
17:25, Бүгін
Алматыда 30 тамызға дейін Бостандық ауданындағы бір көше жабылады
Қазақстанның екі өңірі тұрғындарына дүйсенбіде қатты ыстық туралы ескерту жасалды
Қоғам
16:50, Бүгін
Қазақстанның екі өңірі тұрғындарына дүйсенбіде қатты ыстық туралы ескерту жасалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: