#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
537.34
623.05
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
537.34
623.05
6.65
Қоғам

Павлодар облысында шетелдіктер наубайшы болып заңсыз жұмыс істеген

Павлодар облысында шетелдіктер наубайшы болып заңсыз жұмыс істеген, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.08.2025 15:42 Сурет: pixabay
Павлодар облысында "Мигрант" жедел-профилактикалық іс-шарасы өтті. Оның қорытындысы бойынша құқықтық тәртіп сақшылары 252 азаматты анықтап, әкімшілік жауапкершілікке тартты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Pavlodarnews.kz-тің хабарлауынша, оның ішінде 177-сі шетелдік азамат болса, 174-ті ТМД және 3-і алыс шетел азаматы ҚР-да болу ережелерін бұзғаны үшін және 75-і Қазақстан Республикасының азаматы болды.

"31 шетелдікті, оның ішінде азаматтық сот ісін жүргізу тәртібімен 6 шетелдікті елден шығару туралы шешім қабылданды", - деді облыстық полиция департаменті көші-қон қызметінің бастығы Қанат Сартов.

Бұдан басқа, шетелдік жұмыс күшін заңсыз пайдаланудың 25 фактісі анықталды.

Мысалы, Павлодарда Уральская көшесінде полиция қызметкерлері наубайшы ретінде еңбек қызметін жүзеге асырған көрші мемлекеттің үш азаматын анықтады. Барлық факті бойынша шетелдіктерді жұмысқа заңсыз жалдаған жұмыс берушілер әкімшілік жауапкершілікке тартылды.

Полицейлер елдің көші-қон заңнамасын бұзбауды ескертті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
25 тамызда еліміздің бірқатар өңірінде дауылды ескерту жарияланды
Қоғам
17:58, Бүгін
25 тамызда еліміздің бірқатар өңірінде дауылды ескерту жарияланды
Алматыда 30 тамызға дейін Бостандық ауданындағы бір көше жабылады
Қоғам
17:25, Бүгін
Алматыда 30 тамызға дейін Бостандық ауданындағы бір көше жабылады
Қазақстанның екі өңірі тұрғындарына дүйсенбіде қатты ыстық туралы ескерту жасалды
Қоғам
16:50, Бүгін
Қазақстанның екі өңірі тұрғындарына дүйсенбіде қатты ыстық туралы ескерту жасалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: