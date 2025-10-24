#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
538.11
623.51
6.61
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
538.11
623.51
6.61
Қоғам

Павлодар облысында полицейлер 13 мас жүргізушіні құрықтады

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.10.2025 11:39 Фото: Zakon.kz
Павлодар облысы аумағында республикалық "Құқықтық тәртіп" жедел-профилактикалық іс-шарасы өткізілуде.

Полицейлер қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етіп, көшелер мен басқа да қоғамдық орындарда құқық бұзушылықтар мен қылмыстардың алдын алып, олардың жолын кесуде.

Іс-шараның екі күнінде облыс аумағында 26 қылмыс ашылды. Екі күдікті және ұрлық жасағаны үшін есепте тұрған 24 адам ұсталды.

Бұдан бөлек, 922 құқық бұзушылықтың жолы кесілді. Олардың қатарында – ұсақ бұзақылық, тыныштықты бұзу, қоғамдық орындарда алкоголь ішімдіктерін ішу, кәмелетке толмағандардың түнгі уақытта жүруі сияқты құқық бұзушылықтар бар.

Жол қозғалысы кезінде жаяу жүргіншілерге жол бермегені үшін 73 жүргізуші, қарсы жолаққа шыққаны үшін 9 жүргізуші жауапкершілікке тартылды.

Ал көлікті мас күйде басқарған 13 жүргізушіге полицейлер тиісті шаралар қолданды. 312 адам уақытша бейімдеу және айықтыру орталықтарына жеткізілді.

Полиция азаматтарды қоғамдық тәртіпті бұзбауға шақырады. Тәртіп бұзған жағдайда құқық бұзушылар заң аясында жауапқа тартылады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Павлодар облысында полицей автокөлік ұрлығын дер кезінде тоқтатты
12:26, Бүгін
Павлодар облысында полицей автокөлік ұрлығын дер кезінде тоқтатты
Ақмола облысында полицейлер мас жүргізушіні ұстады
09:03, 23 қазан 2025
Ақмола облысында полицейлер мас жүргізушіні ұстады
Түркістан облысының полицейлері 30-дан астам мас жүргізушіні анықтады
10:07, 23 қазан 2023
Түркістан облысының полицейлері 30-дан астам мас жүргізушіні анықтады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: