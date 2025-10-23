#Қазақстан
Қоғам

Ақмола облысында полицейлер мас жүргізушіні ұстады

23.10.2025 09:03 Фото: pexels
"Құқықтық тәртіп" жедел-профилактикалық іс-шарасы аясында патрульдік полицейлер Заводской ауылында Lexus RX 300 көлігін тоқтатты.

Көлікті 42 жастағы әйел басқарған, оның жанында мас күйдегі жұбайы отырды. Құжаттарды тексеру кезінде полицейлер алкогольдің өткір иісін сезді.

Полицейлер жүргізушіге медициналық тексеруден өту ұсынды. Сараптама қорытындысында бойынша оның жеңіл мас күйінде екендігі анықталды.

Жүргізушінің айтуынша, ол жолға шықпас бұрын екі стақан сыра ішіп, рөлге отырған себебі жүргізушінің жұбайы қатты мас болған.

Жүргізушіге қатысты тиісті шара қолданылып, жауапқа тартылды.

Полицейлер мас күйінде көлік құралын басқару ауыр құқық бұзушылық екенін және жүргізушіге ғана емес, айналасындағыларға да қауіп төндіретінін еске салады.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
