#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
516.86
598.68
6.58
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
516.86
598.68
6.58
Қоғам

Ұлытау облысында полицейлер 100-ге жуық малды иелеріне қайтарды

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.11.2025 10:44 Фото: pexels
5 қыркүйектен бастап облыс аумағында "Мал ұрысы" жедел-профилактикалық іс-шарасы өтуде. Полиция қызметкерлері 2300 шаруа қожалығын тексерді.

Мал соятын арнайы 6 орын мен ет сататын 34 дүкен, базар тексерілді. Криминалды полиция қызметкерлерінің жүйелі жұмысының нәтижесінде 15 мал ұрлығы фактісі ашылды. Жедел-іздестіру іс-қимылдары барысында 17 адамнан тұратын 4 қылмыстық топ ұсталды, олардың ішінде 6 адам сот шешімімен түрлі мерзімге бас бостандығынан айырылды.

Сонымен қатар мал ұрлығының екі эпизодына қатысы бар екі тұлғаның да кінәсі дәлелденді. 100- ге жуық мал басы иелеріне қайтарылды. Іс-шара аясында қараусыз жүрген малдар уақытша айып тұрақтарына қамалады.

Бүгінгі таңда облыс бойынша 26 арнайы мал қамайтын орын жұмыс істейді. Жаңаарқа ауданында мал ұрлығымен айналысқан қылмыстық топ әшкереленді.

Тергеу барысында анықталғандай, топ құрамына Жаңаарқа ауданы мен Қарағанды қаласының 18-22 жас аралығындағы тұрғындары кірген. Биылғы жылдың қыркүйек пен қараша айлары аралығында олар аудан аумағында бірнеше рет мал ұрлаған.

Күдіктілер түнгі уақытта жайылып жүрген малды атып, сойып алған, сондай-ақ қора-жайлардан да мал ұрлаған. Тергеу нәтижесінде олардың 7 бас ірі қара мен 2 жылқыны жымқыруға қатысы бар екені дәлелденді. Қазіргі уақытта аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде. Күдіктілер уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды.

"Мал ұрлығының алдын алу – ортақ міндет. Осыған байланысты полиция департаменті төмендегі талаптарды сақтауды сұрайды, малдарды міндетті түрде сырғалау және таңбалау жұмыстарын жүргізіңіздер, малды қараусыз еркін жайылымға жібермеңіздер, малдың жоғалу белгілері байқалған жағдайда дереу полицияға хабарласыңыздар. Есіңізде болсын: әрбір минут қылмыстың "ізін суытпай" ашуға көмек болады, – деді Ұлытау облысы ПД бастығының бірінші орынбасары Ербол Қайрбеков
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Полиция 100-ден астам мал ұрлығын ашып, 800-ден астам бас малды иелеріне қайтарды
10:09, 24 қараша 2025
Полиция 100-ден астам мал ұрлығын ашып, 800-ден астам бас малды иелеріне қайтарды
Ақтөбе облысында полицейлер қару иелерін тексерді
14:08, 20 қараша 2025
Ақтөбе облысында полицейлер қару иелерін тексерді
Түркістан облысында полиция құны 128 млн теңге болатын ұрланған малды иелеріне қайтарды
15:55, 28 қараша 2024
Түркістан облысында полиция құны 128 млн теңге болатын ұрланған малды иелеріне қайтарды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: